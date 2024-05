Schauspieler in New York attackiert

Trumps mutmaßliche sexuelle Eskapaden werden einmal mehr öffentlich verhandelt. Brisante Aussagen legen nun nahe: Ausgerechnet seine Ehefrau Melania soll ihn geschützt haben.

Bastian Brauns berichtet aus New York

Eigentlich dreht sich im laufenden Prozess gegen Donald Trump alles um die mutmaßlich falsch verbuchte Schweigegeldzahlung an die Pornodarstellerin "Stormy Daniels". Die New Yorker Staatsanwaltschaft versucht in dem Verfahren zu belegen, dass diese diskreten Zahlungen zugleich als Wahlkampfhilfen hätten angezeigt werden müssen – was jedoch nicht geschah.

Je mehr Belege für dieses strafwürdige Vorgehen der Jury und dem Gericht vorgelegt werden, umso besser für die Ankläger. Ganz nebenbei kommen jedoch auch immer mehr Details über Trumps Umgang mit Frauen ans Licht.

Es wurde in den vergangenen Wochen bereits deutlich: Trumps tatsächliche oder auch nur vermeintliche Beziehungen zu Frauen empfand dieser wohl vor allem als eine Belastung für seinen Wahlkampf, und weniger als eine Bedrohung seiner Ehe mit Melania Trump. So schilderten es bereits mehrere Zeugen, am Montag auch Michael Cohen, einer der prominentesten Beteiligten im Zeugenstand in dem Gerichtsgebäude in Manhattan.

Die Nebengeräusche im Prozess gegen Trump sind durchaus bemerkenswert. Denn die angebliche Sex-Affäre mit "Stormy Daniels", die mit bürgerlichem Namen Stephanie Clifford heißt, soll der Ex-Präsident in einem Golfklub immerhin gehabt haben, als der gemeinsame Sohn mit Melania, Barron Trump, gerade mal wenige Monate auf der Welt war. Immer wieder wurde in der Vergangenheit kolportiert, Trump sei vor allem deswegen gegen Berichte über Sex-Affären vorgegangen, um Melania zu schützen. Doch dem scheint nicht so zu sein.

Dann eben eine andere Frau

Die Aussagen, die Michael Cohen nun vor Gericht tätigte, legen vielmehr nahe, dass sich Trump kaum Sorgen um seine Beziehung zu seiner Ehefrau Melania gemacht haben soll. Als die Anschuldigungen in Bezug auf die Affäre gegen Donald Trump aufkamen, soll sein damaliger Anwalt Cohen nämlich ein Gespräch mit seinem Boss gehabt haben, in dem es nicht nur um den Präsidentschaftswahlkampf 2016 ging.

Cohen will Trump in Bezug auf ein mögliches Ehe-Aus mit Melania gefragt haben: "Und wie läuft es da oben?" Laut Cohen antwortete Trump darauf: "Keine Sorge. Wie lange werde ich deiner Meinung nach auf dem Markt bleiben? Nicht lange." Trump schien sich demnach offenbar sicher, dass er begehrt genug wäre, um rasch eine andere Frau zu finden – falls Melania sich von ihm trennen sollte.

"Er hat nicht an Melania gedacht. Es ging nur um den Wahlkampf", sagte Cohen im Gerichtssaal zur Staatsanwältin, die ihn befragte. Trump soll sich weniger Sorgen um seine Ehefrau gemacht haben, als um den Eindruck, den er bei einem Großteil der amerikanischen Wählerinnen hinterlassen könnte.

"Das ist ein Desaster. Das ist eine totale Katastrophe", sagte Trump laut des Zeugen Cohen. "Frauen werden mich hassen. Das ist wirklich eine Katastrophe. Frauen werden mich hassen. Die Typen werden das cool finden, aber das ist eine Katastrophe für den Wahlkampf", so Cohen über Trump.

