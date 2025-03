Marine Le Pen steht den Ukraine-Hilfen skeptisch gegenüber und will 2027 die Macht in Frankreich übernehmen. Jetzt geht sie auf Abstand zu US-Präsident Donald Trump.

"Das ist sehr grausam für die ukrainischen Soldaten, die sich für eine patriotische Verteidigung ihres Landes einsetzen", sagte Le Pen der konservativen Zeitung "Le Figaro". Niemand könne die USA zwingen, ihre Unterstützung für die Ukraine aufrechtzuerhalten, wenn es das Land nicht mehr wünsche, so Le Pen. "Aber es ist sehr kritikwürdig, der Ukraine nicht eine angemessene Frist zu geben, um sich darauf einzustellen", so Le Pen weiter. "Ich halte die Brutalität dieser Entscheidung für verurteilenswert."

Le Pen verschärft Ton gegen Trump deutlich

Am Tag zuvor im französischen Parlament hatte sich Le Pen noch zurückhaltend zum Kurs der US-Regierung in der Ukraine geäußert. Da erwähnte Le Pen Trump in ihrer Rede gar nicht und sprach stattdessen nur davon, dass der ukrainische Präsident Selenskyj "leider zum Opfer widersprüchlicher Anweisungen" geworden sei. Was Le Pen damit eigentlich meinte, ließ sich offen.