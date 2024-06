Das Entsetzen, das Joe Biden mit seinem gebrechlichen Auftritt im TV-Duell gegen Donald Trump ausgelöst hat, ist groß. Die Wahl scheint jetzt schon verloren. Die Demokraten haben nur noch eine Chance.

In der Fantasyserie "Game of Thrones" trägt Jaime, ältester Sohn des Hauses Lannister, den Beinamen "Königsmörder". Er trägt ihn, weil er den fiktiven Kontinent Westeros von König Aerys Targaryen befreit hat. Ihm hatte Jaime Lannister einst Treue geschworen, und doch verriet und tötete er ihn. Denn der Regent war schädlich, ja gefährlich für sein Reich geworden. "Before long, half the country was against him", so erklärt Jaime seinen Verrat einmal: "Bald war das halbe Land gegen ihn."

Joe Biden hat definitiv das halbe Land gegen sich, aber er ist nicht der "Mad King", der "Verrückte König" aus dem blutrünstigen Epos. Aerys Targaryan hatte den Verstand verloren, herrschte brutal, tötete Tausende aus Verfolgungswahn oder nur zu seinem Vergnügen. Wie das so ist bei "Game of Thrones". Natürlich hat Joe Biden nichts auch nur annähernd Vergleichbares getan.

Aber er ist zu einer Belastung für die Vereinigten Staaten geworden. Sogar zu einer Gefahr. Das TV-Duell in der Nacht zu Freitag hat das bewiesen. In dem Zustand, in dem er dort aufgetreten ist, schadet er Amerika. So darf er nicht für das Amt des mächtigsten Mannes der Welt antreten. Allein der Gedanke an eine zweite Amtszeit ist absurd angesichts des jammervollen Bildes, das Biden im Moment abgibt. Dass er das selbst erkennt und aufgibt, kann wohl nicht erwartet werden. Das bedeutet: Amerika braucht einen Königsmörder.

Der muss, wie Jaime Lannister in Westeros, aus dem engsten Kreis des noch amtierenden Präsidenten kommen: aus seiner eigenen Partei. Es muss jemand sein, dem Joe Biden vertraut. Der Verräter muss sich trotzdem seinem Land mehr verpflichtet fühlen als dem Präsidenten.

Für den politischen Mord am Regenten hat der amerikanische Jaime Lannister zwei mögliche Waffen. Das Wort und den Kampf. Er kann also versuchen, Joe Biden davon zu überzeugen, dass dessen Kraft, dessen Vitalität und dessen geistige Frische nicht mehr ausreichen für eine Aufgabe, an der das Wohl einer ganzen Nation hängt. Vielleicht das der gesamten freiheitlich-westlichen Welt. Es müsste ihm gelingen, dem kraftlosen König das Zepter sanft aus der Hand zu nehmen.

Joe Biden aber scheint nicht loszulassen. Er klammert sich an längst verlorene Stärke. Noch immer scheint er zu glauben, er könne wiederholen, was keiner außer ihm bislang geschafft hat: Donald Trump in einer fairen Wahl zu besiegen. Er baut auf seine Erfahrung aus den langen Jahren im Oval Office, allein und zuvor an der Seite von Barack Obama. Aber diese Jahre haben ihn gezeichnet. Im TV-Duell gegen den brachialen Herausforderer Donald Trump wirkte Biden wie ein Greis und hoffnungslos, analysieren Körpersprache-Experten.