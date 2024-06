Sein erstes TV-Duell für seine Wiederwahl hat der amtierende US-Präsident Joe Biden in den Sand gesetzt – so lautet die einhellige Meinung der US-Kommentatoren: Der 81-Jährige wirkte kraftlos, sein 78-jähriger Konkurrent Donald Trump indes fokussiert. Lauter werden nun die Stimmen, dass ein anderer Kandidat für die Demokraten übernehmen soll.

Aber wie realistisch ist das? Und was geschieht, wenn Biden trotzdem weitermacht? t-online hat mit dem Kampagnenmanager Julius van de Laar gesprochen, der bereits für den ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama gearbeitet hat.

Das funktioniert nur, wenn sich Biden darauf einlässt. Er muss aus eigenen Stücken zurücktreten und den Weg frei machen. Dann wären auch die Delegierten freigegeben, die in den Vorwahlen bestimmt wurden und aktuell noch für Biden stimmen sollen. Beim Parteitag der Demokraten im August käme es zu einer Open Convention.

Dabei würden beim Parteitag in Chicago im August dann mehrere Kandidaten zur Wahl stellen – und die Demokraten würden einen neuen Präsidentschaftskandidaten- oder Kandidatin küren.

Julius van de Laar ist Kampagnen- und Strategieberater. 2012 war er für die Wählermobilisierung für Barack Obama im Swing State Ohio zuständig. Bereits 2007 und 2008 war van de Laar in Obamas Präsidentschaftskampagne aktiv. Er hält Seminare und Vorträge zu Wahlkampfstrategien und politischer Kommunikation.

Kamala Harris wäre die logische Nachfolge. Doch ihre Umfragewerte sind nochmals fünf oder sechs Punkte unter denen von Biden. Die Demokraten müssen sich jetzt überlegen, wie sie an Biden vorbeikommen – und an Harris. Da gibt es eine Reihe von formidablen Kandidaten und Kandidaten, die durchaus auch noch in kurzer Zeit auftreten können.