Für Joe Biden könnten die nächsten Tage über seine Kandidatur für die Demokraten entscheiden. Folgende Termine muss der Präsident nun meistern.

Joe Biden muss jetzt alles geben: Laut mehreren Medienberichten denkt der amtierende US-Präsident über einen Rückzug aus dem Wahlkampf nach – das Weiße Haus dementierte den Bericht indes sofort.

Die "New York Times" schreibt, Biden habe mit einem "wichtigen Verbündeten" darüber gesprochen. Dem Verbündeten zufolge habe der 81-Jährige gesagt, dass er wisse, seine Kandidatur womöglich nicht mehr retten zu können, wenn er die Öffentlichkeit in den kommenden Tagen nicht von seiner Eignung als Präsidentschaftskandidat überzeugen könne.

Doch welche Termine können für den Demokraten jetzt entscheidend sein? t-online gibt einen Überblick.

Wichtiges Gouverneurstreffen am Mittwoch

Am Mittwochabend deutscher Zeit wird Biden eine Rede zur Verleihung der Presidential Medal of Honor im Weißen Haus halten, der höchsten militärischen Auszeichnung der amerikanischen Regierung. Diese gehen posthum an zwei Soldaten im US-Bürgerkrieg, die einen Zug der Konföderierten gestohlen haben.

Anschließend, um 0.30 Uhr deutscher Zeit, trifft sich Biden mit demokratischen Gouverneuren im Weißen Haus – offenbar, um sich Unterstützung zu sichern. Ein Vertreter der Biden-Kampagne sagte laut der US-Zeitung "The Hill", dass bei dem Treffen "das Rennen um die Präsidentschaft 2024 und die Dringlichkeit, Donald Trump zu besiegen, besprochen werden".

An dem Treffen sollen laut "The Hill" etwa der Gouverneur von Illinois, J.B. Pritzker sowie der Gouverneur von Kentucky, Andy Beshear, persönlich teilnehmen, wie ihre Büros gegenüber "The Hill" bestätigten.

Pikant: Auch der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom – der als möglicher Ersatzkandidat gehandelt wird –, nimmt dem Bericht zufolge vor Ort teil. Mehrere Gouverneure schalten sich per Zoom dazu, heißt es weiter. Der Termin ist nicht öffentlich.

Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag

Am Donnerstag, 04. Juli, ist in den USA nationaler Feiertag – der Unabhängigkeitstag. Am Nachmittag werden Biden gemeinsam mit seiner Ehefrau Jill Biden ein Grillfest mit aktiven Militärangehörigen und ihren Familien veranstalten. Abends steht dann weitere Feierlichkeiten an. Eingeladen sind Familien von Soldaten, Veteranen und Hinterbliebenen, hier wird Biden ebenfalls eine Rede halten.

Anschließend wird das Ehepaar Biden vom Weißen Haus aus das Feuerwerk zum Unabhängigkeitstag über der National Mall verfolgen – der Promenade zwischen dem US-Kapitol und dem Lincoln Memorial in Washington D.C.

Wichtiger TV-Termin steht auf dem Programm

Der wohl mitunter wichtigste Termin für Biden steht am Freitag auf dem Programm: Dann gibt er dem Sender "ABC News" ein Interview, das allerdings nicht live ausgestrahlt wird. Erste Ausschnitte sollen in der Nacht zu Samstag deutscher Zeit gezeigt werden, weitere Teile dann übers Wochenende verteilt. Das vollständige Interview wird laut dem Sender erstmals am Sonntag ausgestrahlt.

Der Interviewer ist dabei kein unbekannter: George Stephanopoulos wird den US-Präsidenten befragen – sehr wahrscheinlich auch zur Frage, ob er sich aus dem Wahlkampf zurückziehen wird. Stephanopoulos war in den 1990er-Jahren Kommunikationsdirektor des Ex-Präsidenten Bill Clinton, später wurde er sein Berater. Kurz nach Clintons Wiederwahl verließ er aber den Stab.