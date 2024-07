Der Wahltag in den USA rückt näher. Am 5. November entscheidet sich, wer die Vereinigten Staaten in den nächsten vier Jahren regieren wird: Joe Biden oder Donald Trump . Die Eignung des amtierenden Präsidenten wird auf der Zielgeraden immer mehr infrage gestellt, Gründe sind vor allem sein Alter und seine damit verbundene geistig und körperlich schwache Verfassung.

"Die Demokraten schenken Trump den Sieg"

"Er hat einiges geleistet"

"Biden ist ein feinsinniger Politiker"

"Ich bin super unschlüssig, was ich von dem Rückzugsgedanken Bidens halten soll", sagt Sascha Störmann. "Entweder würde das Trump so hart in die Karten spielen, dass er den Sieg in der Tasche hätte. Oder durch einen neuen Kandidaten hätte Trump keine Chance mehr. Beide Szenarien wären möglich."