Bei einer Wahlkampfveranstaltung fallen Schüsse auf Donald Trump. Alle Entwicklungen im Liveblog.

Schütze hatte Sprengstoff im Wagen

17.26 Uhr: Der mutmaßliche Schütze bei der Wahlkampfkundgebung des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump hatte nach Informationen von US-Medien Sprengstoff in seinem Wagen mitgeführt. Der Sender CNN und das "Wall Street Journal" berichten, in dem in der Nähe der Kundgebung geparkten Wagen des als mutmaßlichen Schützen identifizierten Thomas Matthew Crooks sei explosives Material entdeckt worden. Nach Informationen der BBC sind Sprengstoffexperten vor Ort. Trump hatte die auf ihn abgefeuerten Schüsse knapp überlebt und sich nur eine leichte Verletzung am Ohr zugezogen.

Chef der Republikaner spricht über Sicherheit beim Parteitag

15.28 Uhr: Der Parteivorsitzende der Republikaner, Michael Whatley, versichert, die Behörden arbeiteten intensiv daran, die Sicherheit beim anstehenden Parteitag in Milwaukee zu garantieren. Man kooperiere mit 40 verschiedenen Sicherheitsbehörden in der Frage, wie konkret die Vorkehrungen getroffen werden müssten, sagt Whatley beim Sender Fox News.

Secret Service widerspricht Trump-Sprecher

15.22 Uhr: Der für Donald Trumps Sicherheit zuständige US Secret Service wehrt sich gegen Vorwürfe, er habe dem 78-Jährigen im Vorfeld des Auftritts im US-Bundesstaat Pennsylvania zusätzlichen Schutz verweigert.

Die Behauptungen eines Trump-Sprechers seien "absolut falsch", erklärt der Sprecher des Sicherheitsdienstes, Anthony Guglielmi, im Onlinedienst X. Der US Secret Service habe vielmehr angesichts des erhöhten Tempos von Reisen im Wahlkampf "zusätzliche Schutzmaßnahmen" hinzugefügt.

Ex-US-Botschafter: "Wer an den lieben Gott glaubt, möge beten"

15.08 Uhr: Nach dem Attentat auf den republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump sieht der frühere deutsche US-Botschafter Wolfgang Ischinger eine wachsende Gefahr von Gewalt im amerikanischen Wahlkampf. "Nachahmer gegen Trump oder Rächer gegen Joe Biden werden wahrscheinlicher", sagt Ischinger dem "Tagesspiegel". Er warnt zudem vor einer steigenden Attentatsgefahr auch für die zukünftigen Vizepräsidentschaftskandidaten, da "multiple Verschwörungstheorien das ohnehin verunsicherte amerikanische Wahlvolk vollends verwirren".

Ischinger betont die politischen Risiken, die das vergiftete Klima in den USA auch für Europa und Deutschland birgt. "Kein Drehbuchschreiber hätte einen spannenderen Krimi schreiben können", sagt er. "Leider geht es hier aber nicht um spannende Urlaubslektüre, sondern um die Führung der Weltmacht, auf die wir Europäer uns angesichts des russischen Angriffskriegs heute mehr abstützen müssen, als je zuvor." Ischinger appelliert an höhere Kräfte: "Wer an den lieben Gott glaubt, möge beten!"

Trump: Müssen jetzt zusammenstehen

14.09 Uhr: Donald Trump ruft zur Versöhnung auf. "Es ist wichtiger denn je, dass wir zusammenstehen", schreibt er auf der Plattform Truth Social. Er freue sich bereits darauf, diese Woche in Wisconsin "zu unserem großartigen Land" zu sprechen. Er bete jetzt für die Verwundeten. Die Erinnerung an den getöteten Rallye-Besucher "halten wir in unseren Herzen".

Polizei sperrt Straße und durchsucht Haus des Täters