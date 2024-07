Mitten in Joe Bidens größter Krise erzwingt das Trump-Attentat eine Pause für die Kritik am US-Präsidenten. Ein Vorteil für den demokratischen Kandidaten ist das aber nicht.

Bastian Brauns berichtet aus Washington

Schon zweimal seit dem Attentat auf Donald Trump hat sich Joe Biden inzwischen mit einem Fernsehauftritt an die amerikanische Öffentlichkeit gewandt. Und auch als der Präsident am Sonntagabend an seinem Schreibtisch im Oval Office des Weißen Hauses saß, versuchte sich Joe Biden zum dritten Mal darin, eine drohende gesellschaftliche Eskalation abzuwenden.

Obwohl die Motivlage des Trump-Attentäters noch immer unklar ist, baute der Präsident bei seiner Rede an die Nation vor. "Unsere unterschiedlichen politischen Meinungen drücken wir an der Wahlurne und nicht mit Patronen aus", sagte Biden und nahm damit Bezug auf ein ureigenes amerikanisches Prinzip: "Ballots, not Bullets". Trotz aller politischer Differenzen sei "jetzt nichts wichtiger, als zusammenzustehen".

Nach fast zwei Wochen voller Diskussionen um seine mentalen Fähigkeiten muss Joe Biden plötzlich mit dem schwersten Angriff auf die Demokratie seit dem Sturm auf das US-Kapitol umgehen. Sein politischer Gegner, der ihm ohne Belege seit Monaten unterstellt, er hetze die Gerichte auf ihn, wurde beinahe erschossen. Wenn der Präsident jetzt kommunikative Fehler macht, könnte ihn das erst recht die Wiederwahl kosten.

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben

Aber hört dem Präsidenten nach den heftigen Personaldebatten in den Medien und der eigenen Partei eigentlich überhaupt noch jemand zu? Joe Biden wirkt in diesen Tagen wie ein Zug auf dem Abstellgleis. Noch steht er da, aber weiterfahren kann er irgendwie auch nicht mehr. Dabei müsste er längst mit Volldampf durchs Land touren und seine Fähigkeiten unter Beweis stellen.

Tatsächlich verschafft Joe Biden das Attentat auf seinen politischen Gegner Donald Trump de facto eine Art Verschnaufpause in eigener Sache. Eigentlich hat sich im politischen Washington zuletzt die Ansicht durchgesetzt: Wenn Joe Biden seine Kandidatur zurückziehen will, dann müsste er es in dieser Woche tun. Dann wäre noch Zeit genug vor dem eigenen Parteitag im August, um seine Stellvertreterin Kamala Harris aufzubauen. Außerdem hätten die Demokraten damit Donald Trump und den Republikanern die Show für deren eigenen, heute beginnenden Nominierungsparteitag in Milwaukee stehlen können.

Aber diese Diskussionen scheinen plötzlich wie weggewischt zu sein. Die Titelseiten der amerikanischen Zeitungen und die Sondersendungen in den Fernsehkanälen sind voll mit Trump, dem Attentäter und den möglichen Konsequenzen für den Wahlkampf. Und Joe Biden ist gefordert als Heiler der gespaltenen Nation – eine Rolle, die er ohnehin gerne ausfüllt. Das wirkt zumindest auf den ersten Blick wie ein Vorteil für ihn.

Auf den zweiten Blick bringt diese unvorhergesehene Unterbrechung Joe Biden und den Demokraten aber keinen Nutzen. Denn das Problem mit ihm ist damit nur aufgeschoben. Das mediale und politische Geschäft ist schnelllebig, in Wahlkampfzeiten sowieso und in Amerika erst recht.

Die Chancen stehen also gut, dass die Demokraten von der Altersdebatte um ihren Spitzenkandidaten bald erneut heimgesucht werden. Spätestens dann, wenn Joe Biden sich womöglich den nächsten Patzer leistet. Die Chancen stehen ebenso hoch, dass dies unter der öffentlichen Dauerbeobachtung auch passieren wird.

Plötzlich gibt sich Donald Trump versöhnlich

Hinzu kommt, dass Donald Trump und auch seine Frau Melania sich plötzlich auffallend milde, staatstragend und zurückhaltend geben. Statt auf heftige Attacken gegen den politischen Gegner setzt das Ex-Präsidenten-Ehepaar plötzlich auf gesellschaftlichen Frieden und auf die Einheit des Landes. In einem zweiseitigen Statement bezeichnete die ehemalige First Lady den Täter als "Monster", das gespaltene Land aber fordert sie mit den Worten auf: "Lasst uns wieder zusammenkommen. Sofort."

