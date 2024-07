Am Mittwoch gab das Weiße Haus die Corona-Infektion des US-Präsidenten bekannt. Umgehend wurden alle Termine von Joe Biden abgesagt, der 81-Jährige flog von Las Vegas, wo er eigentlich am Nachmittag hätte sprechen sollen, zurück in seinen Heimatstaat Delaware. Dort befindet sich der Demokrat seitdem in Quarantäne.