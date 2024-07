Laut dem Bericht soll ein möglicher Ausstieg Bidens so erfolgen, dass er die Partei in eine mögliche Position bringt, um den republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump zu schlagen. Gleichzeitig soll der Ausstieg in einer Art ablaufen, dass Biden für seine fünf Jahrzehnte in der amerikanischen Politik entsprechender Respekt gezollt wird. Laut dem Bericht hat Biden weiterhin nicht die Entscheidung getroffen, ob er sich aus dem Wahlkampf zurückziehen will.