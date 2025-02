Am dritten Jahrestag der russischen Invasion in der Ukraine versucht Wolodymyr Selenskyj, Optimismus zu verbreiten. Doch der Präsident wirkt müde.

Selenskyjs Videoansprache: müder wirkender Präsident

Selenskyj dankte Scholz am Telefon

In seiner abendlichen Videobotschaft verlor Selenskyj kein Wort über die angebliche Einigung mit den USA. Er dankte nach den Veranstaltungen zum dritten Jahrestag des Kriegsbeginns den Verbündeten für ihre Hilfe. Selenskyj wirkte in dem Video müde und blass. Hatte er noch vor wenigen Wochen bei seinen allabendlichen Ansprachen kämpferisch in die Kamera geschaut, meist im khakifarbenen Militärhemd und mit wachem Blick, schien er nun erschöpft. Dennoch versuchte er auch am dritten Jahrestages des Kriegsbeginns Optimismus zu verbreiten, indem er auf die breite Unterstützung der westlichen Alliierten verwies.