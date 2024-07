Nach Bidens Rückzug richtet sich der Fokus plötzlich auf Trumps Alter. Er ist der älteste Kandidat in der Geschichte des Landes.

Nachdem Donald Trump und die Republikaner immer wieder Joe Bidens Alter zum Thema gemacht haben, sieht sich Trump plötzlich mit den gleichen Vorwürfen konfrontiert. Denn nachdem Rückzug Bidens aus dem Wahlkampf ist Donald Trump mit seinen 78 Jahren plötzlich der älteste Präsidentschaftskandidat in der Geschichte der USA .

In den sozialen Medien häufen sich die Vorwürfe, dass Trump nicht nur zu alt sei für das Amt des Präsidenten, sondern auch nicht die mentalen Kapazitäten dafür habe. Und tatsächlich hatte Trump immer wieder Aussetzer während öffentlicher Auftritte oder fiel durch wirre Aussagen auf. Zum Beispiel als er erklärte, dass er aufgrund seiner guten Bildung "die besten Wörter" kenne, oder als er erklärte, dass die Revolutionsarmee von 1775 damals alle Flughäfen eingenommen hätte.

Test nicht mehr aussagekräftig

Als Verteidigung führt Trump gerne an, dass er zwei kognitive Test während seiner Amtszeit gemacht und beide mit Bravour bestanden habe. Im Gespräch mit der "Washington Post" betont der Neurologe Ziad Nasreddine jedoch dass, selbst wenn er diesen während seiner Zeit im Weißen Haus bestanden habe, wäre das Ergebnis Jahre später kaum aussagekräftig. Nasreddine hat den entsprechenden Test mitentwickelt.

Zu den Zweifeln, ob Trump mental in der Lage ist, das Amt des Präsidenten auszuführen, kommen Fragen zu seinem körperlichen Gesundheitszustand auf. Die ausführlichste Aufzeichnung von Trumps Gesundheitsdaten stammt aus dem Jahr 2018, als sein behandelnder Arzt eine Pressekonferenz im Weißen Haus gab.

110 Kilogramm

Ferner erklärte der Arzt, dass einer Koronarkalkmessung ein Wert von 134 ermittelt wurde. Diese macht Verkalkungen der Herzgefäße sichtbar. Mit einem so hohen Wert hat Trump ein gesteigertes Risiko, einen Herzinfarkt zu erleiden. Dazu kommt, dass alle diese Daten aus einer Untersuchung von vor sechs Jahren stammen, als Trump noch 72 Jahre alt war.

Eine von der "Washington Post" in Zusammenarbeit mit dem Sender ABC News durchgeführte Befragung ergab, dass Alter eines der Themen des Wahlkampfs werden könnte. So gaben 58 Prozent der Befragten an, dass sie sowohl Biden als auch Trump für zu alt für eine weitere Präsidentschaft hielten.