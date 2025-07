Das wirkt beunruhigend, immerhin betonen Sie in Ihren Büchern, dass Russland insbesondere Deutschland im Visier hat.

In Russland hat man einen ganz kühlen, klaren Blick auf Europa. Man weiß dort genau, wer die stärkste Wirtschaftsmacht ist, man weiß auch, dass Deutschland vergleichsweise solide Staatsfinanzen hat. Wenn jemand Raum zum Manövrieren hat, dann Deutschland. Das russische Denken rund um Europa hatte schon im 20. Jahrhundert viel mit Deutschland zu tun, das hat sich nicht verändert. Die Überlegung ist klar: Wenn Russland Einfluss in Berlin hat, dann hat es auch Einfluss in Europa.

Was wiederum die subversiven Aktivitäten Russlands in Deutschland erklärt?

Moskau will in Deutschland Widersprüche weiten, es sucht hierzulande nach Akteuren, mit denen man zusammenarbeiten kann und die eine Parallelaußenpolitik betreiben. Die Regierung, die dem Kreml nicht gefällt, soll unterminiert werden. Das ist es, was Putin will: eine absolut russlandfreundliche Regierung, eine Regierung, die tut, was Moskau will. Ein solches System von Satellitenregimen versucht Putin schon lange überall im postsowjetischen Raum einzurichten.

Nun sitzt – genau genommen – eine solche russlandfreundliche Regierung auch in Washington, D.C.

Allein die Tatsache, dass Tulsi Gabbard amerikanische Geheimdienstchefin wurde, ist für Moskau, als wenn Weihnachten, Ostern und der Tag des Verteidigers des Vaterlandes auf einen Tag fallen. Zusammen mit Trumps grundsätzlicher Haltung und der Russland meist unkritisch gesinnten übrigen Regierungsmannschaft war das für Putin der Jackpot.

Wenig russlandfreundlich sind allerdings die Staaten, durch die Sie Richtung Westen gereist sind, wie Sie in Ihrem Buch "Eisiges Schweigen flussabwärts" beschreiben: Estland, Lettland, Litauen und Polen.

Wenn man die Grenze von Russland in die EU nach einigen Schwierigkeiten überwunden hat, dann stellt man in Estland und Lettland schnell fest, dass dort eigentlich niemand gegenüber Russland ein entspanntes Verhältnis pflegt. Die Allermeisten verbinden mit Russland ein Gefühl der Bedrohung oder ein persönliches Familienleid. Erhebliche Teile der estnischen und lettischen Bevölkerung sind in der Sowjetunion deportiert worden, viele Menschen sind deswegen umgekommen. Diese Erinnerung lebt in allen drei baltischen Staaten fort, weil Russland in der Geschichte vielfach einmarschiert ist, weil sich Russland bis heute einmischt.

Die im Baltikum lebende russische Minderheit ist der entsprechende Schlüssel?

Dazu kommen auch noch die sogenannten Passlosen, ethnische Russen, denen Moskau sehr gerne russische Pässe ausstellen möchte. Wir haben es im Baltikum also mit einer sehr verschlungenen Nationalitätenpolitik zu tun. Damit müssen sich diese Länder herumschlagen, für Moskau ist es der perfekte Hebel, um Unruhe zu stiften. Gegenwehr erfolgt, indem Balten und auch Finnen faktisch ein Einreiseverbot für Russen erlassen haben.

Sie haben auch den Kaliningrader Oblast besucht, mit dem ehemaligen Königsberg als Zentrum. Einst lebte dort der deutsche Philosoph Immanuel Kant. Wie ist die Situation dort?

Das Verhältnis zu Kaliningrad war aus Moskauer Sicht lange eher distanziert: Ein Stück Deutschland, das man sich genommen hatte, kulturell eher weit entfernt, aber ein idealer Flottenstützpunkt und ein Manövergebiet. Deshalb konnte man auch mit Kant zunächst wenig anfangen. Das hat sich stark geändert, in letzter Zeit gilt Kaliningrad als ausgezeichnete Touristenregion mit wunderschönen Stränden. Dort liegt ja auch die atemberaubende Kurische Nehrung. Wie die alten preußischen Strandbäder durch Umbauten auf "russisch" getrimmt werden, soll dies auch bei Immanuel Kant geschehen.

Wie das?

Im Siebenjährigen Krieg war Königsberg mehrere Jahre lang von russischen Truppen besetzt worden. Das wird nun dazu benutzt, Kant als eigentlich russischen Philosophen zu deklarieren. Ich habe in Kaliningrad tatsächlich einige Leute getroffen, die vehement begründen, warum Kant viel russischer als deutsch gedacht hätte. Zugleich wird Kant für allen möglichen Touristenkitsch verwendet.

Welche Szenarien halten Sie in Russlands Konfrontation mit dem Westen nun für möglich?

Ich sehe derzeit drei Szenarien. Erstens könnte es sein, dass Russland in der Ukraine durchmarschiert und den Sieg davonträgt. Dann würde Moskau schnell weitere Ansprüche stellen, etwa in Richtung Moldau. Gleichzeitig würde Putin den politischen Druck in Europa erhöhen, um Forderungen zu stellen und weitere Verbündete zu gewinnen. Dieses Szenario ist auch mit der Möglichkeit verbunden, dass Russland Estland verschlingt und dann mit der Atombombe droht, um zu sehen, wieweit Artikel 5 des Natovertrags wirklich reicht.

Das klingt nach "Worst Case"…

Damit kommen wir zum zweiten Szenario. Darin wird Russland diesen Krieg verlieren. Und ich möchte an dieser Stelle betonen: Auch Atommächte können Niederlagen einstecken. Immer wieder höre ich diesen Unsinn, dass Russland eine Atommacht sei und deswegen einen Krieg unmöglich verlieren könne. Das ist totaler Unfug, der aus der spezifisch deutschen Erfahrung mit der bedingungslosen Kapitulation 1945 stammt. Dabei sind wir der Sonderweg, bedingungslose Kapitulationen sind eine Ausnahmeerscheinung der Weltgeschichte.

Die Streitkräfte der Atommacht Sowjetunion mussten sich 1989 schließlich auch gedemütigt aus Afghanistan zurückziehen.

Das ist ein Beispiel, ja. Schauen wir auf die aktuelle Lage: Eigentlich steht Putin in der Ukraine miserabel da, ich mache gerne die Rechnung auf: Josef Stalin ist einst in knapp vier Jahren von Stalingrad bis Berlin gekommen. In der vergleichbaren Zeit hat es Putin gerade von Donezk bis in die Vororte von Pokrowsk geschafft. Das ist für Putin – mit Verlaub – doch eine krachende Niederlage. Wozu das alles? Wofür die über eine Million von verkrüppelten und getöteten Männern? Das wird Putin zuhause erklären müssen. Die Propaganda wird das schon irgendwie zurechtrücken, aber in der Erinnerung wird das an Putin kleben bleiben.

Sie erwähnten ein drittes Szenario?

Das bewegt sich zwischen den beiden anderen: Russland wird darin noch kleinere Gebietsgewinne machen, aber keine Großstadt der Ukraine mehr erobern können. Es wird nicht siegen, aber auch künftig dort militärisch aktiv sein. Die Demarkationslinie in der Ukraine wird auf viele, viele Jahre eine unklare, unsichere sein. Entsprechend wird sich die Ukraine nicht zu voller Blüte entwickeln können, auch ihre Aufnahme in EU und Nato wird schwierig wegen des offenen Konflikts mit Russland.

Haben Sie als Historiker einen Ratschlag?

Tatsächlich hält die Geschichte in der Regel keine Lösungen bereit. Geschichte offeriert nur viele Beispiele für Entwicklungen, die der Übergang, die Transition zu etwas Neuem sind. Deshalb halte ich das dritte Szenario auch für das wahrscheinlichste.