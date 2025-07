Beobachter sind sich einig: eine US-Drohung mit Schlagkraft, wenn sie denn ernst gemeint ist. Immerhin stünden damit erstmals Staaten wie China , Brasilien oder Indien am Pranger, die weiterhin in großem Umfang Rohstoffdeals mit Russland machen und damit Putins Krieg mitfinanzieren. Sollte Trump also Ernst machen, hätten Sekundärsanktionen durchaus das Potenzial, diesen Staaten massiv wirtschaftlich zu schaden.

Fest steht: Es könnte am Ende wieder eine leere Drohung aus Washington sein. Denn bislang haben die Amerikaner ihre Unterstützung für die Ukraine in Trumps Präsidentschaft kontinuierlich zurückgefahren.

Auch deswegen scheint die Drohung Russland und China bislang wenig zu beeindrucken. Peking und Moskau demonstrieren zwar öffentlich einen Schulterschluss, setzen aber offenbar darauf, dass der Mann im Weißen Haus am Ende zurückrudert. So, wie er es in den vergangenen Monaten schon oft getan hat – etwa bei seinen Zöllen oder eben bei der Unterstützung der Ukraine. In ihren Augen lässt das Trump schwach aussehen, er verliert international dadurch an Glaubwürdigkeit. Und das stärkt vor allem China.