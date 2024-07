J. D. Vance schaut verlegen in die Menge und sagt: "Ich habe gestern eine Mountain Dew light getrunken und heute noch eine." Er sei sich sicher, dass die Demokraten das "auch rassistisch" finden würden. Dann bricht er in Gelächter aus. "Ich liebe Euch, Leute", ruft er lachend in die Menge, die sich bei Vance' erstem alleinigem Wahlkampfauftritt in Ohio versammelt hat.