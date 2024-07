Stars gegen Trump Weiße Männer warnen vor dem "gefährlichen, dunklen Pfad" Von t-online , aj Aktualisiert am 31.07.2024 - 02:17 Uhr Lesedauer: 2 Min. Jeff Bridges: Der Hollywoodstar unterstützt Kamala Harris im US-Wahlkampf. (Quelle: IMAGO/Nancy Kaszerman/imago) Kopiert News folgen

Ungewöhnliche Unterstützung: Hollywoods "weiße Typen" setzen sich im US-Wahlkampf für Kamala Harris ein.

"Nur ein paar Typen, die Kamala unterstützen": In einer bemerkenswerten Wendung des US-Wahlkampfs haben prominente Hollywood-Größen ihre Unterstützung für die demokratische Präsidentschaftsbewerberin Kamala Harris gezeigt. Bei einer Online-Veranstaltung, die von den 'White Dudes for Harris' ("Weiße Typen für Harris") organisiert wurde, wurden über vier Millionen US-Dollar an Spenden für ihren Wahlkampf gesammelt.

Das dreistündige Event am Montag zog rund 190.000 Teilnehmer an, darunter bekannte Namen wie Jeff Bridges, Joseph Gordon-Levitt, Mark Ruffalo und Mark Hamill sowie zahlreiche demokratische Politiker.

Bridges: "Eine Präsidentin, Mann! Wie aufregend!"

Jeff Bridges, berühmt aus dem Film "The Big Lebowski", drückte seine Begeisterung für Harris' Kampagne direkt zu Beginn der Veranstaltung aus. "Ich bin weiß, ich bin der Dude, und ich bin für Harris", erklärte er seine Teilnahme an dem Event. Er lobte Präsident Joe Biden dafür, wie er den Staffelstab an Harris weitergegeben habe und fügte hinzu: 'Ich kann mir vorstellen, dass sie Präsidentin wird. Eine Präsidentin, Mann! Wie aufregend!'

Auch Sänger Josh Groban betonte die Wichtigkeit politischen Engagements, insbesondere für privilegierte Teile der Gesellschaft: "Es ist so viel einfacher, nicht politisch laut zu werden, wenn die Welt für dich gebaut wurde." Er mahnte an, dass es leicht sei zu glauben, jemand anderes würde den ersten Schritt machen.

Star-Wars-Darsteller: "Bin hier, um dich zu retten"

Besonders bemerkenswert war auch ein Beitrag von Star-Wars-Darsteller Mark Hamill: Mit seinem berühmten Satz "Ich bin Luke Skywalker. Ich bin hier, um dich zu retten" sicherte er eine Spendensumme von 50.000 Dollar.

"Die virtuelle Versammlung hat die Erwartungen übertroffen", heißt es in der Mitteilung der Organisatoren. Sie führten aus: "Redner sprachen ehrlich und offen über den Weg nach vorn, die Bedeutung, uns miteinander zu verbinden und die wichtige Rolle, die wir spielen können, um andere weiße Männer dazu zu bringen, sich von dem gefährlichen, dunklen Pfad abzuwenden, den Donald Trump uns marschieren lassen will".

Mehrere Redner hatten während der Veranstaltung betont, dass weiße Männer davon profitieren würden, sich für die Rechte anderer einzusetzen. Insbesondere thematisierten sie das Abtreibungsrecht, ein zentrales Wahlkampfthema in den USA.

Musk-Plattform sperrt "White Dudes"-Account kurzzeitig

Neben den "White Dudes" gibt es aber auch zahlreiche ähnliche Initiativen, die Kamala Harris unterstützen. So folgten einem Aufruf von "Black Women for Harris" mehr als 40.000 Menschen. Auch die "White Women for Harris" sammelten in einem Video-Anruf mit über 200.000 Teilnehmern mehr als elf Millionen US-Dollar für die Demokratin.