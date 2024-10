Seit seiner Bestätigung als Harris' sogenannten "Running Mate" durch die Partei ist Walz in den Wahlkampf involviert. Unmittelbar nach der Kür des 60-Jährigen, der seit 2018 Gouverneur des an Kanada grenzenden Bundesstaats Minnesota ist, folgte seine erste große Rede auf dem Parteitag.

Walz positioniert sich selbst als moderater, aber dennoch progressiver Demokrat. Seine Kampagne baut auf seiner Erfahrung als Lehrer und American-Football-Trainer auf. Als Coach war er erfolgreich. Sein Team von der Mankato West High School in Minnesota konnte unter seiner Führung im Jahr 1999 die Meisterschaft im Bundesstaat gewinnen. "Champion" will er auch mit Kamala Harris bei den Präsidentschaftswahlen werden.

Mit seiner Art fiel der heutige Vizepräsidentschaftskandidat damals im ländlichen Minnesota auf. "Eine ungestüme, laute, energiegeladene Person zu haben, war für die Menschen in der Umgebung wirklich fremd. Seine Energie war anders als das, was unsere Gemeinschaft gewohnt war", erklärt Dan Clement, ein ehemaliger Highschool-Football-Spieler unter Walz der "Washington Post". Diese Energie bringt der heute 60-Jährige auch in den US-Wahlkampf mit – und überzeugt die Wählerinnen und Wähler mit seiner "Dad Energy", wie es in einem Video auf der Plattform TikTok heißt.