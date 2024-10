Melania Trumps Verleger soll umstrittene Konditionen für ein CNN-Interview angefordert haben. Alle Informationen im Newsblog.

Melania Trump – 250.000 US-Dollar für Interview?

Der Verleger Skyhorse Publishing soll dem Sender einem Bericht zufolge ein Dokument mit dem Titel "Vertraulichkeits- und Geheimhaltungsvereinbarung" geschickt haben. Die Vereinbarung legte demnach strenge Bedingungen für ein Interview mit Melania Trump und die Verwendung von Material aus ihrem Buch fest, berichtete CNN am Donnerstag. In dem Dokument sei zudem eine Lizenzgebühr von 250.000 US-Dollar angegeben gewesen. CNN habe nicht unterschrieben. Auf Anfrage von CNN meldete sich Tony Lyons, der Präsident von Skyhorse Publishing zu Wort: "Weder Melania noch jemand aus ihrem Team wusste etwas über die Geheimhaltungsvereinbarung. Das uns zugesandte Dokument spiegelte eine interne Fehlkommunikation wider."

Die frühere First Lady gibt selten Interviews. Vergangene Woche sprach sie erstmals exklusiv mit Fox News über ihr Buch. Das Gespräch wurde im Morgenprogramm "Fox & Friends" ausgestrahlt. Fox erklärte am Donnerstag gegenüber dem US-Magazin "The Hill", dass der Sender weder Honorar für das Interview noch Lizenzgebühren für die Fotos gezahlt habe.

Trump oder Harris? Feuerwehrleute geben Präferenz bekannt

23 Uhr: Die International Association of Fire Fighters (IAFF) hat bekannt gegeben, dass sie in diesem Jahr keinen Kandidaten im US-Präsidentschaftsrennen unterstützen wird. Dies ist bereits die zweite große Gewerkschaft, die sich in den vergangenen Wochen gegen eine Wahlempfehlung entschieden hat. Hier lesen Sie mehr.

Melania Trump veröffentlicht Video zu Abtreibung

20.25 Uhr: Wenige Wochen vor der US-Präsidentschaftswahl hat sich Melania Trump zum umstrittenen Thema Abtreibung geäußert. "Es gibt keinen Raum für Kompromisse, wenn es um dieses wesentliche Recht geht, das alle Frauen von Geburt an besitzen: die individuelle Freiheit", sagt die Ehefrau des republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump in einem auf der Plattform X veröffentlichten Video. Die individuelle Freiheit sei ein Grundprinzip, für das sie "ohne jeden Zweifel" eintrete.

Das nur 28 Sekunden lange Video endet mit einer Frage: "Was bedeutet "mein Körper, meine Entscheidung" wirklich?" Damit bezieht sie sich auf den englischen Slogan "My body, my choice", den Abtreibungsbefürworter als zentrales Argument in der Debatte verwenden. Zuvor hatte der britische "Guardian" über einen Auszug aus den noch unveröffentlichten Memoiren der früheren First Lady berichtet.

JD Vance: Trump hat Wahl 2020 gewonnen

18.21 Uhr: Der republikanische Vizepräsidentschaftskandidat JD Vance hat sich zur für Donald Trump verlorenen Präsidentschaftswahl 2020 geäußert. Während er sich in der Debatte gegen seinen Konkurrenten um das Amt des Vizepräsidenten, den Demokraten Tim Walz, nicht zu dem Thema äußern wollte, beantwortete er die Frage zweier Journalisten, ob Donald Trump die Präsidentschaftswahl 2020 gewonnen habe, am Donnerstag mit einem kurzen "Ja."