Die beiden Präsidentschaftskandidaten Kamala Harris und Donald Trump streiten sich um ihr TV-Duell im US-Wahlkampf. Während die Demokratin auf den ursprünglich ausgehandelten Termin am 10. September um 21 Uhr auf dem Sender ABC News pocht, will Trump davon nichts mehr wissen. Er besteht auf einem neuen Termin für die Debatte: Am 4. September soll diese auf Fox News ausgetragen werden. Bislang konnten sich die beiden Kandidaten nicht einigen.

Wie das erste TV-Duell den Wahlkampf veränderte

Bevor Joe Biden aus dem Rennen ausstieg, hatte sich der Präsident mit Donald Trump auf zwei Duelle im Fernsehen geeinigt. Die erste Debatte fand am 27. Juni in Atlanta, Georgia, statt und wurde von CNN übertragen. Das war ein ungewöhnlich früher Zeitpunkt im Wahljahr, da beide Kandidaten noch nicht offiziell von ihren Parteien nominiert waren.

In der Debatte verbreitete Donald Trump eine Reihe von Unwahrheiten, doch Joe Biden schnitt noch schlechter ab . Der katastrophale Auftritt des Präsidenten löste die politische Lawine aus, die letztlich in den Rückzug des Demokraten aus dem Rennen mündete und Harris den Weg zur Kandidatur ebnete.

Trump rückt von Debatte auf ABC News ab

Am 3. August legte Trump nach und erklärte, die ABC-Debatte sei "abgesagt". Er wolle sich nicht mehr an die alte Absprache halten, da Biden nicht mehr teilnehmen werde. Außerdem führe er einen Rechtsstreit gegen ABC News, deshalb gebe es einen Interessenkonflikt.

Trumps Rechtsstreit mit ABC News

Trump reichte bereits im März dieses Jahres Klage wegen Verleumdung gegen den Fernsehsender ABC News sowie den Moderator George Stephanopoulos ein. Letzterer hatte einer republikanischen Abgeordneten kritische Fragen gestellt und in dem Interview behauptet, Trump habe die Schriftstellerin E. Jean Carroll vergewaltigt. In seiner Klage behauptete der Ex-Präsident, Stephanopoulos' Aussagen seien "falsch und darauf ausgerichtet, Schaden anzurichten".

Neuer Ort, alte Regeln

In seinem Post auf Truth Social bemühte sich Trump, die Umstände einer möglichen Fox-News-Debatte bereits in Stein zu meißeln. Sie solle am 4. September im Bundesstaat Pennsylvania an einem noch zu bestimmenden Ort stattfinden. Die Moderatoren würden Bret Baier und Martha MacCallum sein. "Die Regeln werden den Regeln meiner Debatte mit Sleepy Joe (auf Deutsch: schläfriger Joe; so nennt Trump despektierlich Joe Biden, Anm. d. Red.) ähneln, der von seiner Partei furchtbar behandelt wurde – aber mit Publikum in einer vollen Arena!" schrieb er.