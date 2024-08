US-Wahlen Trump beruft Pressekonferenz ein – feuert er seinen Vize Vance? Von t-online , mak Aktualisiert am 08.08.2024 - 16:13 Uhr Lesedauer: 3 Min. J. D. Vance (l.) applaudiert Donald Trump beim ersten gemeinsamen Auftritt im US-Wahlkampf (Archivbild): Vance soll im Falle eines Wahlsiegs von Trump dessen Vizepräsident werden. (Quelle: Tom Brenner/reuters) Kopiert News folgen

Donald Trump beruft eine kurzfristige Pressekonferenz in Mar-a-Lago ein. Damit heizt er Gerüchte an: Trennt sich der Ex-Präsident von seinem Vizekandidaten Vance?

Schon seit Längerem wird darüber spekuliert, ob Donald Trump seinen Vizekandidaten J. D. Vance feuert. Jetzt nehmen die Gerüchte an Fahrt auf. Denn: Trump hat kurzfristig eine Pressekonferenz auf seinem Anwesen Mar-a-Lago einberufen.

Auf seinem sozialen Netzwerk Truth Social schrieb Trump: "Ich werde um 14 Uhr in Mar-a-Lago, Palm Beach, eine allgemeine Pressekonferenz abhalten. Vielen Dank!" 14 Uhr Ortszeit in Florida sind 20 Uhr in Deutschland. Zu den Gründen für die Ankündigung schrieb der ehemalige Präsident derweil nichts.

Auf X diskutieren Nutzer nun, ob Trump verkünden wird, sich von seinem "Running Mate" Vance zu trennen. Möglich ist aber auch, dass Trump sich nur zum Vizekandidaten der Demokraten, Tim Walz, äußern wird. Immerhin ist es der erste öffentliche Auftritt Trumps, seit sich Harris für Walz entschieden hat.

Trump hatte Vance beim Parteitag der Republikaner Mitte Juli in Milwaukee als seinen Vize vorgestellt. Vance holen derzeit allerdings alle möglichen Äußerungen aus der Vergangenheit ein.

Kritik an Vance wegen Aussage zu "kinderlosen Katzenfrauen"

Der vorläufige Höhepunkt: sexistische Aussagen über Kinderlose. Der dreifache Vater hatte 2021 in einem Interview führende demokratische Politikerinnen – darunter auch Vizepräsidentin Kamala Harris, die inzwischen selbst für das Weiße Haus antritt – als "kinderlose Katzenfrauen" bezeichnet, die unzufrieden mit ihrem Leben seien. Der Clip von damals tauchte nach seinem Aufstieg zu Trumps Vize wieder auf, verbreitete sich rasant und brachte ihm viel Kritik ein.

Es war nicht Vance' einzige Äußerung in diese Richtung. Seine Position, dass Kinderlose in einer Demokratie weniger zu sagen haben sollten, hat er in verschiedenen Varianten von sich gegeben, was nicht gut ankommt. Außerdem hat der Republikaner mit schlechten Umfragewerten zu kämpfen. Die demokratische Konkurrenz greift Vance auch wegen dessen mangelnder Erfahrung an. Der 39-Jährige sitzt erst seit Januar 2023 im Senat.

Trump spielt Rolle herunter

Bislang verteidigte Trump Vance offiziell. Der Ex-Präsident sagte, er habe Vance als Vize ausgewählt, weil sich dieser aus schwierigen Verhältnissen nach oben gearbeitet habe. "Er hat sich ein erstaunliches Leben geschaffen", sagte der Ex-Präsident. "Ich respektiere Menschen für ihren Erfolg."

Insgesamt spielte Trump die Rolle von Vizepräsidentschaftskandidaten aber herunter: Es gebe immer nur "zwei oder drei Tage" Aufregung darüber, wer die Rolle übernehme, "und dann legt sich das wieder, und es geht nur noch um die Wahl des Präsidenten". Historisch gesehen mache die Auswahl des Vize bei der Wahl keinen Unterschied.

Kann Trump Vance überhaupt feuern?

Tatsächlich wäre es in der US-Politik ein Novum, wenn ein Präsident seinen Vizekandidaten entlassen würde (t-online berichtete). Kenneth Mayer, emeritierter Professor für Politikwissenschaften an der Uni Wisconsin-Madison, erklärte "Business Insider" jüngst, dass es keinen Präzedenzfall dafür gebe, einem Vizepräsidentschaftskandidaten nach dem Parteitag die Nominierung "gewaltsam zu entreißen".

Die Parteistatuen erlaubten es lediglich, den Vizekandiaten auszutauschen, wenn das Vizeamt "durch Tod, Rücktritt oder auf andere Weise frei" werde. Ein Problem sind zudem die Fristen. Immerhin fängt in manchen Bundesstaaten bereits im September das sogenannte "early vote" an, was vergleichbar mit der deutschen Briefwahl ist.