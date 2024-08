Junge ertrinkt beim Händewaschen in See

Elon Musk will in einer Trump-Regierung aushelfen. Bei Wirtschaftsthemen liegt Kamala Harris in einer Umfrage vor Trump. Alle Informationen im Newsblog.

Spekulationen über "lispelnden" Trump

4.55 Uhr: In sozialen Netzwerken ist nach dem Livegespräch zwischen Donald Trump und Elon Musk auf der Plattform X über die Art und Weise, wie der Präsidentschaftskandidat sprach, spekuliert worden. Seine Stimme hörte sich zeitweise an, als ob er lispelt, teilweise waren die Worte undeutlich zu hören. Sein Wahlkampfteam sagte gegenüber CNN, dass es wohl eine Frage des Hörens sei. Auf X diskutierten Nutzer darüber, ob es am Mikrofon liege oder ein anderes technisches Problem sei. Andere sagten, dass Trump schon zuvor manchmal Worte undeutlich ausgesprochen habe. Videoaufnahmen zeigten, dass Trump über sein Handy mit Musk gesprochen hat.

Trump warnt vor "nuklearer Erwärmung"

4.30 Uhr: In einem Livestream auf der Plattform X hat Donald Trump vor einer "nuklearen Erwärmung" gewarnt. Diese sei eine größere Gefahr als die Klimakrise. Zunächst war unklar, was er damit meinte. Der Republikaner führte später aus, dass Atomenergie seiner Meinung nach gefährlich sei. Gesprächspartner Elon Musk widersprach ihm und führte an, dass es sich dabei um eine sichere Form der Energieproduktion handele. "Es ist nicht so beängstigend, wie manche Leute denken", sagte Musk.

Trump sagte dann, dass man diese Energieform vielleicht umbenennen müssen, um Menschen die Angst zu nehmen. Musk wiederum überraschte mit einer Aussage, dass die Klimakrise nicht so schlimm sei. "Ich glaube nicht, dass unser Haus in Flammen steht", sagte er, und verteidigte die Produktion von Öl und Gas. Ein Wechsel von diesen Rohstoffen sei nicht notwendig.

Elon Musk bietet sich für Trump-Regierung an

3.55 Uhr: Elon Musk hat angeboten, in Donald Trumps Regierung mitzuwirken, falls der ehemalige Präsident wiedergewählt wird: "Ich denke, es wäre großartig, eine Kommission für die Effizienz der Regierung zu haben", sagte Musk zu Trump in einem Gespräch, das auf X gestreamt wurde. Er wäre "glücklich, wenn er bei einer solchen Kommission mitarbeiten" dürfe, sagte Musk weiter. Trump begrüßte dies und sagte, er würde es "lieben", wenn Musk daran beteiligt wäre. Der Präsidentschaftskandidat merkte an, dass der Milliardär ein "großartiger Einsparer" sei, und verwies auf die Kostensenkungsmaßnahmen, die Musk in seinen Unternehmen ergriffen hat.

Probleme bei Interview von Musk mit Trump

3.01 Uhr: Hunderttausende wollten zuhören, mussten sich aber gedulden: Beim Live-Interview von Elon Musk mit dem republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump gab es einen holprigen Start. Mehr als eine halbe Stunde lang ging gar nichts. Lesen Sie hier mehr über die Panne bei X.

FBI ermittelt wohl wegen Hackerangriff auf Trump-Team

1.20 Uhr: Das FBI ermittelt im Fall eines möglichen Hackerzugriffs auf interne Kommunikation des Wahlkampfteams des republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump. Das bestätigte die US-Bundespolizei übereinstimmenden Medienberichten zufolge in einer Mitteilung. Laut "New York Times" nannte das FBI den Republikaner nicht namentlich, sondern bezog sich auf Medienberichte über einen "Cyberangriff im Wahlkampf". Bei der "Washington Post" hieß es unter Berufung auf mit der Situation vertraute Personen, die Behörde untersuche auch eine mögliche Hackerattacke auf das Wahlkampfteam der demokratischen Gegenseite.

