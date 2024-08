Newsblog zur US-Wahl Trump und Harris werden sich zweimal im TV duellieren Von t-online , jcz , sic , das , cck , jse , tos , jaf Aktualisiert am 16.08.2024 - 14:37 Uhr Lesedauer: 16 Min. Nach einem Tauziehen wird es mindestens eine TV-Debatte zwischen Harris und Trump geben. (Archivbild) (Quelle: Paul Sancya/Stephanie Scarbrough/AP/dpa/dpa-bilder) Kopiert News folgen

Eine mächtige Gewerkschaft schickt ihre Mitglieder für Kamala Harris ins Rennen. Die beiden Vize-Kandidaten werden sich zu einer Debatte treffen. Alle Informationen im Newsblog.

Harris kündigt erstes großes Vorhaben an

14.10 Uhr: US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris will bei einem Wahlsieg die Senkung der Lebenshaltungskosten für die Bürger zu ihrer Priorität machen. Harris werde in den ersten hundert Tagen ihrer Amtszeit mehrere Schritte zur Reduzierung der "Kosten für amerikanische Familien" ergreifen, kündigt das Wahlkampfteam der Vizepräsidentin an. So wolle sie Steuern für die Mittelschicht senken sowie gegen überhöhte Lebensmittelpreise, zu hohe Kosten für Immobilieneigentum sowie gegen Mietwucher vorgehen.

Es ist das erste Mal, dass sich Harris konkret zu ihren politischen Vorhaben im Fall eines Wahlsiegs über den republikanischen Ex-Präsidenten Donald Trump äußert. Bisher war sie in ihrer Programmatik noch vage geblieben.

FBI durchsucht Ranch von Trump-Vertrautem

8.45 Uhr: Er hat die US-Präsidenten Trump und Nixon beraten, heute ist er Putin-naher Journalist in Russland: Das FBI hat die Ranch von Dimitri Simes durchsucht. Mehr dazu lesen Sie hier.

Trump verteidigt Angriffe auf Harris

0.55 Uhr: US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat die Forderung seiner prominenten Parteikollegin Nikki Haley zurückgewiesen, seinen Wahlkampfstil zu ändern und die persönlichen Angriffe auf die Rivalin Kamala Harris zu unterlassen. Er sei "sehr wütend" auf Harris, und deshalb sehe er sich "berechtigt zu persönlichen Angriffen", sagte Trump am Donnerstagabend (Ortszeit) auf einer Pressekonferenz.

Der frühere Präsident sagte ferner über Harris, dass er "nicht viel Respekt für ihre Intelligenz" habe und sie eine "fürchterliche Präsidentin" wäre. Haley hatte Trump am Dienstag aufgefordert, mit den persönlichen Attacken auf Harris aufzuhören und sich stattdessen auf die inhaltliche Auseinandersetzung mit der Präsidentschaftskandidatin der Demokraten zu konzentrieren.

Biden verspottet Trump – und lobt Harris

22.14 Uhr: US-Präsident Joe Biden hat seine Stellvertreterin Kamala Harris als mögliche Nachfolgerin im Weißen Haus angepriesen. "Sie kann eine verdammt gute Präsidentin werden", sagt der Demokrat bei der ersten gemeinsamen Kundgebung mit Harris seit seinem Ausstieg aus dem Präsidentschaftsrennen. Bei dem Auftritt im Bundesstaat Maryland teilt der 81-Jährige außerdem gegen den republikanischen Präsidentschaftskandidaten Donald Trump aus. "Der Typ, gegen den wir antreten – wie heißt er? Donald Dump?", spottete er. Dump lässt sich mit Müllhalde oder "Saustall" übersetzen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Harris-Team: Zwei Fernsehdebatten mit Trump vor der Wahl

20.54 Uhr: US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris wird nach Angaben ihres Wahlkampfteams zwei Fernsehduelle mit ihrem Rivalen Donald Trump vor der Wahl im November austragen. Neben der bereits in der vergangenen Woche vereinbarten Debatte am 10. September werde es im Oktober ein zweites TV-Duell geben, kündigte das Harris-Team am Donnerstag an.

Ein genaues Datum für die zweite Debatte wurde zunächst nicht genannt. Es soll den Angaben des Harris-Teams zufolge aber nach dem TV-Duell zwischen Harris' Vizepräsidentschaftskandidaten Tim Walz und Trumps Vizekandidaten J. D. Vance stattfinden. Dieses ist für den 1. Oktober angesetzt, wie bereits zuvor am Donnerstag der diese Debatte übertragende Sender CBS bekannt gegeben hatte.

Trump will Strafmaßverkündung im Schweigegeldprozess bis nach der Wahl verschieben