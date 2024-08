Zudem soll die Not am amerikanischen Wohnungsmarkt durch eine neue Initiative gelindert werden: Ihr Plan sieht den Bau von drei Millionen neuen Wohneinheiten vor. Weiter soll eine Reihe von Steueranreizen und anderen Maßnahmen dazu beitragen, den Bau von Eigenheimen für Erstkäufer zu fördern. Harris nannte unter anderem einen Kredit von 25.000 Dollar für diese Käufergruppe. Außerdem will sie die Mietbeihilfe ausweiten, Mietpreisabsprachen verbieten und verhindern, dass Investoren Häuser im großen Stil aufkaufen.

Harris kündigt erstes großes Vorhaben an

14.10 Uhr: US-Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris will bei einem Wahlsieg die Senkung der Lebenshaltungskosten für die Bürger zu ihrer Priorität machen. Harris werde in den ersten hundert Tagen ihrer Amtszeit mehrere Schritte zur Reduzierung der "Kosten für amerikanische Familien" ergreifen, kündigt das Wahlkampfteam der Vizepräsidentin an. So wolle sie Steuern für die Mittelschicht senken sowie gegen überhöhte Lebensmittelpreise, zu hohe Kosten für Immobilieneigentum und gegen Mietwucher vorgehen.