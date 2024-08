Harris’ Ehemann macht Liebeserklärung

4.15 Uhr: Der Ehemann der demokratischen Präsidentschaftskandidaten Kamala Harris, Douglas Emhoff, hat beim Parteitag in Chicago eine Liebeserklärung an seine Frau gemacht: "Honey, ich kann es nicht erwarten, bis Du zurück in Chicago bist", rief er ihr zu. "Ich liebe Dich und ich bin so stolz darauf, wie Du dich vor uns alle stellst."

Der 59-Jährige, der im Fall einer Wahl seiner Frau First Gentleman in den USA wird, lobte Harris in höchsten Tönen. "Sie ist bereit, die Führung zu übernehmen".

"In 2013 kam ich in ein Meeting. Meine Klienten arrangierten ein Date und so kam ich an Kamala Telefonnummer", beschrieb er den Beginn der Beziehung. "Ich rief sie um 8 Uhr morgens an". Emhoff erinnerte sich, wie er damals eher unbeholfen auf ihren Antwortbeantworter sprach und um ein Treffen bat – sie spiele es ihm jeden Hochzeitstag vor. "Sie antwortete mit ihrem Lachen, und wisst Ihr was, ich liebe das Lachen", sagte er. "Ich lernte, was Kamala antreibt: Es freut sie, wenn sie Gerechtigkeit finden kann."

Er beschrieb sie als eine Person, die sich nicht nur um die Weltkrisen, sondern jederzeit auch um ihre Stiefkinder kümmere. "Sie war immer für unsere Kinder da, und ich weiß, sie wird für Eure da sein." Mehr zu Emhoffs Rede lesen Sie hier.

Harris: Es wird ein enges Rennen

4.15 Uhr: Die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris hat ihre Partei auf ein knappes Rennen ums Weiße Haus eingeschworen. "Wir wissen, dass es bis zum Ende ein enges Rennen sein wird. Wir haben ein hartes Stück Arbeit vor uns, aber wir mögen harte Arbeit, harte Arbeit ist gute Arbeit", rief Harris bei einem Auftritt in Milwaukee. "Nein, nein, wir haben noch nicht gewonnen", sagte die 59-Jährige weiter und reagierte damit offenbar auf Rufe aus dem Publikum. Harris führt zwar in nationalen Umfragen leicht vor ihrem republikanischen Herausforderer Donald Trump, ihr Vorsprung liegt aber häufig im Bereich der Fehlertoleranz.

Festnahmen bei Protesten gegen Parteitag der Demokraten

4.10 Uhr: Dutzende von pro-palästinensischen Demonstranten haben am Dienstag (Ortszeit) vor dem israelischen Konsulat in Chicago ein heftiges Gefecht mit Hunderten von Polizeibeamten geliefert. Die Demonstranten skandierten "Lasst sie gehen", als die Polizei mindestens vier Personen in Handschellen abführte und von der Demonstration wegführte. Beamte, die Holzknüppel trugen, riefen "Bewegung" und sperrten die Demonstranten auf der Straße ein, um sie am Weitermarschieren zu hindern, berichtet die Nachrichtenagentur AP.