Die USA sind nach Angaben von Ex-Präsident Barack Obama "bereit" für Kamala Harris als Präsidentin. "Und Kamala Harris ist bereit für den Job", sagte Obama am Dienstag (Ortszeit) unter großem Jubel auf dem Parteitag der Demokratischen Partei in Chicago . "Das ist eine Person, die ihr Leben damit verbracht hat, für Menschen zu kämpfen, die eine Stimme brauchen."

Emhoff: Harris ist "bereit"

Auch Harris' Ehemann Doug Emhoff sprach am Dienstag auf dem Parteitag. Harris sei "bereit", sagte er. Sie bringe sowohl Freude, als auch Zähigkeit für diese Aufgabe mit. "In diesem Moment der Geschichte unserer Nation ist sie genau die richtige Präsidentin", sagte Emhoff.

In Chicago findet bis Donnerstag der Parteitag der Demokraten statt. Am Dienstag bestätigte die Partei Harris symbolisch als Präsidentschaftskandidatin. "Danke (...) wir sehen uns in zwei Tagen, Chicago", sagte Harris zugeschaltet per Video von einer Wahlkampfveranstaltung in Milwaukee. Harris war bereits Anfang des Monats bei einem elektronischen Votum von den Delegierten der Demokraten als Präsidentschaftskandidatin nominiert worden.