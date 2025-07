Aktualisiert am 08.07.2025 - 14:42 Uhr

In den USA haben mehrere Ärztevereinigungen Klage gegen Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. wegen seiner neuen Covid-19-Impfempfehlungen eingereicht. Die US-Fachgesellschaft für Innere Medizin (ACP), die US-Fachgesellschaft der Kinderärzte (AAP) und weitere Medizinergruppen werfen dem Minister vor, mit dem Kurswechsel die öffentliche Gesundheit zu gefährden. Kennedy hatte im Mai erklärt, dass die Bundesbehörden Corona-Impfungen für Kinder und Schwangere nicht mehr empfehlen würden.

In ihrer am Montag eingereichten Klage fordern die Ärzteverbände das Gericht auf, Kennedys "einseitige, unwissenschaftliche" Richtlinie zu stoppen und die Corona-Impfung wieder in die Impfpläne aufzunehmen. "Es ist wirklich unverschämt, den Eltern die Möglichkeit und die Wahl zu nehmen, ihre Kinder durch Impfungen zu schützen", erklärte die Kinderärztin Tina Tan, die sich als Präsidentin der US-Fachgesellschaft für Infektionskrankheiten (IDSA) der Klage angeschlossen hat.