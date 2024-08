Tim Walz musste in Chicago die wohl wichtigste politische Rede seines Lebens halten. Ausgerechnet mit Tränen und Emotionen präsentierte er sich als harter Gegner von Donald Trump und J. D. Vance.

Bastian Brauns berichtet aus Chicago

Vom Parteitag der Demokraten in Chicago gibt es eine Szene, die viele Republikaner für ziemlich irritierend halten. Da sitzt Tim Walz, der Vize-Kandidat von Kamala Harris, auf der Tribüne im United Center neben seiner Frau Gwen. Ein Fernsehreporter hält ihm ein Mikrofon entgegen. Walz sagt, das alles hier sei "ein großes Privileg". Während er das sagt, machen sich zwei junge Menschen hinter ihm lustig. Sie halten ihm mit ihren Fingern Hasenohren an den Kopf und lachen sich schlapp. Es sind Walz' Kinder Gus (17) and Hope (23).

Dass sich Donald Trumps Kinder Barron, Ivanka, Eric oder Donald Jr. solche Faxen erlauben würden, während die amerikanische Fernsehnation zusieht, ist einigermaßen unvorstellbar. Für einige mag das Verhalten der Walz-Kinder ungehörig, unreif und absolut unpassend wirken. Es sind wohl die gleichen Menschen, die sich auch über die ausgelassene Stimmung beim Parteitag der Demokraten beschweren, weil es dort zu wenig ernsthaft zugehe.

Dabei ist es wohl aber ebendiese Lockerheit, die eine Stärke des Vize-Präsidentschaftskandidaten von Kamala Harris ist. In den sozialen Netzwerken, wo diese Hasenohren-Szene längst die Runde macht, kommentierte Tim Walz das Verhalten mit den Worten: "Meine Kinder erinnern mich daran, demütig zu sein", also auf dem Boden zu bleiben. Doch ausgerechnet Gus und Gwen Walz sollten am Mittwoch, dem dritten Abend des Demokraten-Parteitags, diejenigen sein, die ihren Vater so richtig abheben ließen.

Tränen als Waffe gegen Trump

Als Tim Walz auf der Parteitagsbühne die wichtigste Rede seines bisherigen politischen Lebens hielt, erzählte er eine persönliche Geschichte. Seine Frau und er hätten über Jahre hinweg vergeblich darum gekämpft, Kinder zu bekommen, sagte er. Dank einer ärztlichen Fruchtbarkeitsbehandlung sei es aber schließlich gelungen. Das erste Kind, ihre Tochter, nannten sie darum Hope (zu Deutsch: Hoffnung). Tim Walz stand auf der Bühne und atmete tief durch. Dann sagte er: "Hope, Gus und Gwen, ihr seid mein Ein und Alles und ich liebe euch."

Ein Gegenmodell zum Hass

Das Publikum brach in Jubel aus und sein Sohn Gus in Tränen. Er zeigte in Richtung Bühne und rief: "Das ist mein Vater!" Es war eine menschliche Szene, die Amerika in weiten Teilen berühren dürfte. Im United Center jedenfalls weinte nicht nur Familie Walz. Denn die Geschichte war authentisch. Und sie war zugleich hochpolitisch. Denn ausgerechnet Tim Walz' Kontrahent im Wahlkampf, der republikanische Vize-Kandidat J. D. Vance, muss seit Wochen mit Aussagen kämpfen, die er getätigt hat. Trumps Stellvertreter wetterte gegen kinderlose Amerikaner.

Unter anderem sprach Vance dabei etwa von sogenannten "Cat Ladies" – ein Schimpfwort für alleinstehende, kinderlose Frauen. Solche Leute, so Vance, sollten steuerlich nicht nur stärker belastet werden. Er sinnierte sogar darüber, dass Eltern mehr Stimmrechte bei Wahlen eingeräumt werden sollten. Die Biografie der Walz-Familie wirkt da wie eine Antwort aus der harten Wirklichkeit von Millionen von amerikanischen Familien.