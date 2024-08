Kamala Harris schließt in einer Umfrage zu ihrem Konkurrenten auf – und stellt sich nun erstmals in einem TV-Interview Fragen. Alle Informationen im Newsblog.

Songs im Wahlkampf gespielt: ABBA geht gegen Trump vor

Trump will US-Regierung künstliche Befruchtung bezahlen lassen

1.42 Uhr: Mit einem überraschenden Wahlkampfversprechen versucht der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump besonders Frauen und Familien anzusprechen. Bei einer Rede in Potterville im US-Bundesstaat Michigan kündigte der Republikaner an, dass die US-Regierung für künstliche Befruchtung, auch In-Vitro-Fertilisation (IVF) genannt, zahlen werde, sollte er die Präsidentenwahl am 5. November gewinnen.

"Wir wollen mehr Babys, um es nett auszudrücken. Und aus demselben Grund werden wir auch frisch gebackenen Eltern erlauben, größere Ausgaben für Neugeborene von der Steuer abzusetzen", so der 78-Jährige. Künstliche Befruchtung sei teuer, deshalb sei die Behandlung für viele nicht bezahlbar, so Trump. Das habe noch nie jemand gesagt, fügte er hinzu.

CNN veröffentlicht Clip aus erstem TV-Interview von Harris

Zudem kündigte Harris an, bei einem Wahlsieg einen Republikaner in ihr Kabinett holen zu wollen. "Ich habe noch 68 Tage bis zur Wahl, also will ich das Pferd nicht von hinten aufzäumen", sagte die 59-Jährige in dem Interview. Sie sei aber überzeugt, dass es wichtig sei, dass bei den bedeutendsten Entscheidungen Leute mit am Tisch sitzen müssten, die andere Ansichten und andere Erfahrungen hätten, sagte Harris. "Und ich denke, dass es für die amerikanische Öffentlichkeit von Vorteil wäre, ein Mitglied meines Kabinetts zu haben, das Republikaner ist."