Ich moderierte das Debatten-Panel, als Kamala Harris für das Amt der Generalstaatsanwältin im Jahr 2010 kandidierte. Sie trat damals gegen einen sehr viel erfahreneren Anwalt an, den Bezirksstaatsanwalt von Los Angeles County, Steve Cooley. Sie war die Außenseiterin. Cooley führte in allen Umfragen und hatte viel Unterstützung auf bundesstaatlicher und auf nationaler Ebene bei den Republikanern. Alles sah danach aus, als würde er gewinnen. Aber sie hat sich in dieser Debatte sehr gut geschlagen.

Kamala Harris hatte in einem entscheidenden Moment einfach nur geschwiegen. Ihr Gegner war mit einer Frage konfrontiert worden, die mit seinen erworbenen Pensionsansprüchen zusammenhing. Cooley sagte, dass er als Generalstaatsanwalt trotz eines sehr hohen Gehalts auch seine Pensionsansprüche aus seinen vorangehenden Ämtern in Anspruch nehmen werde. Kamala Harris sagte auf Nachfrage nur: "Go for it, Steve" und lachte. Also im Sinne von: "Los, nimm alles mit, Steve!" Das war eine Szene, die später in Wahlkampfvideos verwendet wurde. Sie profitierte davon. Man kann also sagen, dass sie diese Debatte gewonnen hat. 2016 habe ich ihre Debatte im Rennen um den US-Senat verfolgt. Auch dort hat sie sich gut gegen Loretta Sanchez, eine erfahrene Kongressabgeordnete, geschlagen und ebenfalls gewonnen. Aber das hier ist ein ganz anderes Spiel.