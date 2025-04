Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Wer wird was bei Schwarz-Rot? Das wird die Frage der nächsten Tage sein. Es kursieren erste Personallisten, die Hinweise geben.

Friedrich Merz wird Kanzler, so viel ist klar. Doch wer werden seine Minister? Die wichtigsten Ressorts sind am Mittwoch schon aus Verhandlungskreisen kolportiert worden, bevor der Koalitionsvertrag offiziell vorgestellt wurde: Die SPD bekommt Finanzen, Verteidigung und Justiz. Die Union besetzt das Innen- und das Außenministerium.

In Berlin kursieren zudem gleich zwei Listen aus der Union mit den weiteren Ressorts und Namen, die als Minister gehandelt werden. Sie überschneiden sich bis auf einen wichtigen Unterschied, nämlich die Verteilung des Wirtschafts- und des Arbeitsministeriums. Allerdings werden die Listen in der SPD bislang dementiert. Vieles jedoch erscheint auch SPD-Politikern hinter vorgehaltener Hand plausibel, weshalb t-online die Listen und Erkenntnisse dokumentiert und einordnet:

Chef des Kanzleramts: Thorsten Frei?

Für das Amt des Maschinisten in der Machtmaschine Kanzleramt wurde zuletzt wieder vor allem ein Name gehandelt: Thorsten Frei. Er steht nun auch auf beiden Listen aus der Union. Der CDU-Politiker kann organisieren, was er bislang als Erster Parlamentarischer Geschäftsführer der Unionsfraktion beweist. Und er ist einer der wichtigsten Vertrauten von Friedrich Merz, dem Kanzler, was genauso wichtig ist.

Verteidigungsministerium: SPD – Boris Pistorius?

Er wollte es unbedingt, er wird es ziemlich sicher bekommen: Boris Pistorius wird wohl das Verteidigungsministerium behalten. Seine Amtsführung wird nicht nur in der SPD, sondern auch in der Union geschätzt. Und in der Bevölkerung ist er auch noch beliebt. Pistorius hätte den Posten wohl nur nicht bekommen können, wenn die Union das Verteidigungsministerium beansprucht hätte. Und das hätte durchaus sein können, weil die SPD auch das wichtige Finanzministerium wollte.

Finanzministerium: SPD – Lars Klingbeil?

Spätestens die Ampelkoalition hat gezeigt, wie wichtig das Finanzministerium in einer Regierung ist. Nicht nur, weil ohne Geld in der Politik wenig funktioniert. Sondern auch, weil in dem Haus sogenannte Spiegelreferate existieren, die die Arbeit jeden anderen Ministeriums inhaltlich begleiten. Damit wäre es das ideale Ministerium für einen starken Vizekanzler Lars Klingbeil. Zuletzt war zwar unklar, ob er nicht lieber doch Fraktions- und Parteichef bleiben möchte. Aber einflussreiche Genossen sagen, er müsse nun Vizekanzler werden. So steht es auch auf den Listen aus der Union. Für die SPD hätte es den Vorteil, dass sie an der Partei- und Fraktionsspitze einen Neuanfang versuchen könnte.

Innenministerium: Union – Alexander Dobrindt?