In der Welt der Finanz- und Wirtschaftswissenschaft ist Peter Navarro ein Außenseiter. Doch für Donald Trump ist er einer der wichtigsten Taktgeber in der Zollpolitik.

Wer glaubt, dass Donald Trumps Zollpolitik auf Verhandlungen abzielt, könnte sich täuschen. Zumindest meint das Trumps leitender Berater für Handel und Produktion, Peter Navarro: "Das ist keine Verhandlung. Für die USA ist es ein nationaler Notstand, der durch Handelsdefizite ausgelöst wurde, die durch ein manipuliertes System verursacht wurden", schrieb Navarro kürzlich in einem Gastbeitrag für die "Financial Times".

Das Ziel der aktuellen Finanzpolitik sei es, "Fairness" zu schaffen, schrieb der 75-Jährige weiter. Denn die USA seien in Handelsfragen über Jahrzehnte ungerecht behandelt worden. Im Zentrum stehe dabei das Handelsdefizit im Güterverkehr, also die Tatsache, dass die USA deutlich mehr Waren aus dem Ausland kaufen als aus dem Inland. Trumps Zölle dienten laut Navarro dazu, das kaputte internationale Handelssystem zu reparieren.

"Wenn es in Brasilien regnet, kauf Starbucks"

Tatsächlich ist der US-Präsident dabei, die radikalen Thesen seines Beraters zu verwirklichen. Dabei ist Navarro mit seinen Ansichten in der Wirtschaftswissenschaft ein Außenseiter. Doch Trump hört auf ihn, weil Navarro vieles von dem verkörpert, was dem Präsidenten besonders wichtig ist: Navarro ist uneingeschränkt loyal und vertritt im Kern ein nationalistisches Weltbild, in dem vor allem China die ultimative Bedrohung für die USA darstellt.

Navarro wurde 1949 in Cambridge im Bundesstaat Massachusetts geboren. Als Kind zog er zuerst nach Florida, später nach Bethesda, einem Vorort der Hauptstadt Washington. Später kehrte Navarro nach Cambridge zurück und studierte dort Wirtschaftswissenschaften an der Eliteuniversität Harvard, wo er auch promovierte.

1989 wurde er Professor an der University of California in Irvine, einer Vorstadt südlich von Los Angeles. Als Wissenschaftler blieben seine Leistungen viele Jahre unauffällig. Große wissenschaftliche Veröffentlichungen gelangen ihm nicht. Auch ein Schwerpunkt war in seiner Arbeit lange nicht erkennbar: Navarro widmete sich etwa der Windenergie, berechnete die Kosten der Terroranschläge vom 11. September 2001 und veröffentlichte ein Buch über Investments mit dem Titel: "Wenn es in Brasilien regnet, investieren Sie in Starbucksaktien."

Erfolglos bei den Demokraten

Auch politisch engagierte sich Navarro zunächst ohne Erfolg: Fünfmal kandidierte er in den Neunzigerjahren für die Demokratische Partei für unterschiedliche Ämter in der Stadt San Diego und warb unter anderem für stärkeren Umweltschutz. Ein Wahlsieg gelang ihm allerdings nie.

Das Thema, das Navarros Handeln bis heute bestimmt, entdeckte er im neuen Jahrtausend: Der Finanzexperte veröffentlichte mehrere Bücher zur Handelspolitik Chinas, darunter 2011 ein Buch mit dem Titel "Death by China" ("Tod durch China"), in dem er fordert, den wirtschaftlichen Aufstieg des Landes mit aller Macht zu stoppen.

Wissenschaftler ausgedacht

Bereits damals nahm es Navarro mit der Realität nicht so genau: In seinen Büchern bezog sich der Ökonom öfter auf einen Wissenschaftler mit dem Namen "Ron Vara". 2019 deckte eine Recherche im "Chronicle of Higher Eduction" auf, dass die Person nicht existiert. Navarro hat sich die Figur ausgedacht. Der Name entstand dadurch, dass er die Buchstaben aus seinem Nachnamen neu zusammengesetzt hatte.

Sein China-Buch wurde verfilmt, was dann auch Anklang bei Donald Trump fand. In der ersten Amtszeit des Präsidenten ernannte Trump ihn zum wirtschaftspolitischen Berater im Weißen Haus – wo Navarro zahlreiche Wirtschaftsexperten gegen sich aufbrachte.

"Von einem anderen Planeten"

In einem Brief warnten 370 Ökonomen, darunter 19 Nobelpreisträger, vor der radikalen Zollpolitik Navarros. Bereits in Trumps erstem Wahlkampf hatte er mit dem späteren Handelsminister Willbur Ross einen Essay verfasst. Der Wirtschaftsnobelpreisträger Simon Johnson schrieb darüber, dass er auf so "unrealistischen Annahmen basiert, dass sie von einem anderen Planeten zu stammen scheinen."