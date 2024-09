"In Springfield essen Einwanderer Haustiere!" Donald Trump hat diesen Satz im TV-Duell mit Kamala Harris beinahe geschrien und nicht nur seine Konkurrentin um die US-Präsidentschaft verblüfft. Was aber steckt hinter dieser Behauptung? Ein Faktencheck.

Es war vielleicht DER Moment der mit Spannung erwarteten TV-Debatte zwischen Donald Trump und Kamala Harris, in der nichts weniger auf dem Spiel stand als die Frage, wer der nächste Präsident der Vereinigten Staaten werden soll. Dass Trump ein ganzes Magazin an Behauptungen abfeuern würde, war erwartbar gewesen. Eine Behauptung aber sorgte für besonders viel Aufsehen und Entrüstung: seine Erzählung, in Springfield im US-Bundesstaat Ohio würden Einwanderer aus Haiti Jagd auf die Haustiere der dort lebenden Amerikaner machen, sie töten und verspeisen.

Woher stammt der Vorwurf? Schon zwei Tage vor dem TV-Duell hatte Trumps designierter Vizepräsident JD Vance mit einem entsprechenden Post auf dem Social-Media-Portal X Aufsehen erregt. Vance erinnerte daran, dass er schon vor Monaten darauf aufmerksam gemacht habe, die wachsende Zahl von Einwanderern aus Haiti sorge in Springfield für Engpässe in den sozialen Sicherheitssystemen und für "Chaos". Nun gebe es sogar Berichte in der Stadt, dass Migranten, "die nicht in unserem Land sein sollten", Haustiere "entführen und essen" würden.

Welche Belege hatte Vance für diese Behauptung? Im Interview mit CNN unmittelbar nach der TV-Debatte blieb der Vizepräsidentschaftskandidat sehr im Ungefähren. Man höre solche Berichte auf den Straßen. Das amerikanische Factchecking-Portal "Snopes" hat als Primärquelle eine anonyme Facebook-Gruppe aus Springfield ausgemacht. In deren Post ist davon die Rede, dass "die Freundin der Tochter eines Nachbarn" ihre Katze vermisst habe und deren Kadaver schließlich im Garten des Hauses nebenan hat hängen sehen, tot und auf einen Zweig gespießt. Der einschlägig als rechtsextrem bekannte X-Account "End Wokeness" mit seinen 2,9 Millionen Followern teilte diesen Facebook-Ausriss und verhalf ihm so zu großer Reichweite.

Recherchen des Rundfunksenders NPR zufolge werden diese und ähnliche Geschichten in Springfield seit Längerem vor allem von rechtsextremen und rassistischen Gruppierungen bei Treffen und öffentlichen Aufmärschen geteilt, mitunter sogar unter Hakenkreuz-Fahnen.

Gibt es behördliche Berichte über derartige Vorfälle? Der Geschäftsführer der Stadtverwaltung von Springfield, Bryan Heck, hat bereits am Montag, dem Tag vor der TV-Debatte, in einem öffentlichen Statement unmissverständlich erklärt, es lägen keinerlei glaubwürdige Berichte darüber vor, dass "Haustieren von Mitgliedern der Haitianischen Gemeinde in der Stadt Schaden zugefügt worden sei, sie verletzt oder anderweitig missbraucht worden seien".

Warum zeigt ein in den sozialen Medien kursierendes Video trotzdem die Festnahme einer Frau, die eine Katze getötet haben soll? In Kreisen und Echokammern, die Trump, Vance und der republikanischen Partei nahestehen, wird tatsächlich ein Videoausschnitt geteilt, der die Geschichte von Haustier-essenden Migranten in Springfield zu stützen scheint: Die Bodycam-Aufnahmen eines Polizisten zeigen die Festnahme einer Frau, die augenscheinlich vor Zeugen eine Katze getötet und gegessen haben soll.

Empfohlener externer Inhalt Youtube Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den von unserer Redaktion eingebundenen Youtube -Inhalt anzuzeigen. Sie können diesen (und damit auch alle weiteren Youtube -Inhalte auf t-online.de) mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder deaktivieren. Youtube-Inhalte immer anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren Datenschutzhinweisen.