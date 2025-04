Es ist ein Ergebnis, das sich sehen lassen kann: Mit einer deutlichen Mehrheit von 84,6 Prozent haben die rund 360.000 SPD-Mitglieder für den Koalitionsvertrag mit der Union gestimmt (Wahlbeteiligung: 56 Prozent). Ein sichtlich erfreuter Matthias Miersch präsentierte das Ergebnis am Mittwochmorgen im Willy-Brandt-Haus. "Sie sehen heute einen sehr zufriedenen Generalsekretär der SPD", grinste Miersch in die Kameras. Er sei "mächtig stolz" auf seine SPD .

Der hohe Zuspruch der Genossen zur Vernunftehe mit CDU/CSU hat selbst die Parteispitze überrascht. Mit dem eindeutigen Votum lief auch der halbherzige Aufstand der Jusos ins Leere . Stattdessen setzt sich – wie so oft in der Geschichte der Genossen – die sozialdemokratische Staatsräson durch.

Doch viel Zeit zum Jubeln hat Lars Klingbeil nicht. Die nächste Bewährungsprobe steht schon an: Der SPD-Partei- und Fraktionschef muss dringend klären, wer für die Sozialdemokraten ins Merz-Kabinett einzieht. Zwar hat Klingbeil dem Parteipräsidium am Mittwoch erklärt, dass er Finanzminister und Vizekanzler werden wolle. Doch die Besetzung der anderen Ministerposten ist weiterhin offen – während CDU und CSU ihre Kabinettslisten längst vorgelegt haben.

Existenzkrise der Sozialdemokratie

Fest steht: Die SPD-Führung steckt in einer prekären Lage. Die Partei befindet sich nicht erst seit dem Debakel bei der Bundestagswahl in einer Existenzkrise. Eine Serie an Wahlniederlagen, eine schrumpfende Wählerschaft, kaum Verankerung im Osten Deutschlands, in Trümmern liegende SPD-Bastionen im Ruhrgebiet – die SPD, so die Überzeugung vieler Genossen, muss sich grundlegend erneuern.