Donald Trump gerät bis zur US-Präsidentschaftswahl finanziell unter Druck, benötigt dringend Millionen für seine Kampagne. Seine Anteile an Truth Social könnten bald Abhilfe schaffen.

Donald Trump braucht Geld. Viel Geld. Die Wahlkampagne gegen seine Gegnerin Kamala Harris verschlingt Hunderte Millionen US-Dollar. Zumal er im Vergleich zu Harris schlechter dasteht: Nur knapp 270 Millionen Dollar hat seine Kampagne zwischen Januar 2023 und Ende Juli 2024 eingesammelt – nur etwa die Hälfte von dem, was die Demokraten an Spenden erhielten. Allein in den 24 Stunden nach dem TV-Duell mit Trump sammelte Harris 47 Millionen Dollar ein.