Deshalb wirbt Netanjahu für einen US-Einstieg in den Krieg, weil nur die Amerikaner Waffensysteme im Arsenal haben, um eine unterirdische Atomanlage zerstören zu können. Aber US-Präsident Donald Trump zögert. Am Donnerstag gab er bekannt, dass er Teheran zwei Wochen Zeit gibt , mit Blick auf das Atomprogramm einer Verhandlungslösung zuzustimmen.

Der Republikaner trifft diese Entscheidung wahrscheinlich, um viele seiner Anhänger nicht zu verprellen, die US-Interventionen ablehnen. Trotzdem ist dieser Kurs klug: Ein US-Einstieg in den Krieg wäre, wie Benzin in ein schon wütendes Feuer zu schütten, die Lage würde weiter eskalieren. Dabei ist eine Verhandlungslösung der einzige realistische Weg, der kurzfristig Erfolg verspricht. Denn der Krieg zwischen Israel und dem Iran muss politisch vom Ende her gedacht werden. Dafür braucht es Ehrlichkeit, auch in der deutschen Debatte.