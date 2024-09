"Ein Patriot" Vater von Lady Gaga unterstützt Donald Trump Von t-online , wan Aktualisiert am 20.09.2024 - 07:58 Uhr Lesedauer: 2 Min. Lady Gaga: Sie gilt als Unterstützerin der Demokraten. Ihr Vater hingegen ist Trump-Anhänger. (Quelle: Emma McIntyre/Getty Images) Kopiert News folgen

Der Vater von Popstar Lady Gaga hat sich zur US-Wahl geäußert. Er erklärt nun, warum Trump für ihn der bessere Kandidat sei.

Der Vater der Poplegende Lady Gaga, Joe Germanotta, hat sich in einem Interview mit dem US-Sender Fox zu den US-Wahlen geäußert. "Ich unterstütze Donald Trump", sagte er in der Sendung "Fox und Friends" am Donnerstag (Ortszeit). "Es gibt da unterschiedliche Personen. Eine ist ehrlich und er ist ein Patriot. Die andere sagt, was immer notwendig ist, um gewählt zu werden", zitiert die "New York Post" aus dem Interview.

"Vor sechs Jahren war ich auf dem Weg, das beste Jahr zu haben, das wir bei Joanne vor Covid je hatten. Und wenn ich sage bestes Jahr, dann waren es 25 Prozent mehr als in jedem anderen Jahr", berichtet Germanotta über sein Restaurant und verweist auf die Amtszeit von Donald Trump. Germanotta ist Besitzer des berühmten italienischen Restaurants Joanne Trattoria in der Upper West Side von New York City.

In dem Gespräch deutete er jedoch an, dass aufgrund der Wirtschaftslage während der derzeitigen Regierung von Joe Biden und Harris die Zahl der Stammkunden, die das Restaurant regelmäßig besuchen, zurückgegangen sei.

Beschwerden über Anstieg von Verbrechen

Lady Gaga selbst gilt als Verfechterin von sozialer Gerechtigkeit und hat in der Vergangenheit demokratische Kandidaten unterstützt. Zwar hat sie sich selbst noch nicht dazu geäußert, wen sie im aktuellen Wahlkampf unterstützt. Sie hat aber einen Post von Taylor Swift, die sich hinter Kamala Harris stellt, mit einem "Like" versehen.

Ihr Vater Joe Germanotta hat sich bereits in der Vergangenheit über politische Themen wie den Anstieg von Verbrechen in New York geäußert. Nach seinen Angaben war er sogar selbst im Mai Opfer geworden. "Ich wurde gerade vor meiner Kirche angegriffen... Ich wurde angegriffen", hatte er bei Fox berichtet. "Was es so unsicher macht, sind die vielen Leute, die an den Ecken herumlungern", so der Gastwirt. "Die Stadt ist in vielerlei Hinsicht unsicher geworden, nicht nur wegen der Kriminalität. Jetzt herrscht Chaos."