Bislang sind alle Vorwürfe an dem US-Politiker Matt Gaetz abgeprallt. Jetzt bringen neue Aussagen den Trump-Vertrauten in Bedrängnis.

Wie das US-Nachrichtenportal "Notus" unter Berufung auf Gerichtsunterlagen berichtet, haben drei Zeugen schriftlich ausgesagt, dass Gaetz im Juli 2017 mit der damals 17-Jährigen eine Party seines Freundes Chris Dorworth in Florida besucht haben soll. Auf der Party sei nicht nur Alkohol und Marihuana konsumiert worden, sondern auch harte Drogen wie Kokain und Ecstasy, berichten demnach die Zeugen in dem Zivilprozess.

Matt Gaetz schweigt bisher zu neuen Vorwürfen

Die minderjährige Begleitern von Gaetz sei nackt gewesen und andere Partygäste hätten sich "in sexueller Weise an ihr betätigt", wie "Notus" aus den Gerichtsunterlagen zitiert. Auch Gaetz' mutmaßliche Freundin selbst habe bestätigt, dass sie auf der Party gewesen sei und damit der Aussage von Maetz' Freund Dorworth widersprochen, heißt es in dem Bericht. Die Anwälte der Zeugen berufen sich zudem auf die Auswertung von Mobilfunkdaten, aus denen hervorgehe, dass Gaetz und Dortworth am Tag der Party 30 Nachrichten austauschten und kurz vorher zweimal telefonierten.