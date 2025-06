"Der Bomber von Mariupol": Russischer Kommandeur stirbt bei Attentat

Für Putin ist der Verlust der Flugzeuge gleich in mehrerer Hinsicht schmerzhaft. Die Flugzeuge sind teuer und die russische Luftwaffe soll gerade einmal über etwa 100 Maschinen verfügen. Viele von den Flugzeugen im Bestand sollen wiederum nicht einsatzfähig sein und die Nachbeschaffung ist nicht einfach. Zum einen führten die benannten Wirtschaftsprobleme bereits dazu, dass der Kreml große Teile des russischen Wohlstandsfonds aufbrauchen musste. Zum anderen hat Russland durch die Sanktionen große Probleme beim Flugzeugbau, weil viele Teile vor Kriegsbeginn aus dem Westen kamen.

Wut und Unsicherheit wachsen

Russlands Krieg in der Ukraine ist primär ein Abnutzungskrieg, bei dem es mittelfristig darauf ankommt, welche Seite am Ende mehr Soldaten, mehr Geld und mehr militärisches Gerät bereitstellen kann. In Anbetracht der im Vergleich geringen Kosten für Drohnen könnte der Ukraine mit der "Operation Spinnennetz" die für sie erfolgreichste Aktion seit Kriegsbeginn gelungen sein.

Davon sprechen auch viele der Kreml-nahen Militärblogger in Russland. In ihren Telegram-Kanälen mischte sich nach der Attacke widerstrebende Anerkennung für die ukrainische Geheimdienstarbeit unter die Wut auf die eigene Militärführung, die die Gefahr unterschätzt und die Flugzeuge zu wenig geschützt habe. Außerdem wurde die ukrainische Regierung als "Terroristen" beschimpft, da Drohnen auch Züge und Brücken in Russland attackierten, wobei russische Zivilisten gestorben seien.

Der Fortschritt der Ukraine bei der Drohnenentwicklung scheint den Krieg immer mehr nach Russland zu tragen. Putin sitzt zwar machtpolitisch auch nach drei Kriegsjahren fest im Sattel, weil er jegliche Kritik an seinem Kurs gewaltsam unterdrücken lässt. Trotzdem wird die Lage für ihn gefährlicher, wenn die Auswirkungen seines Kriegs auch für die russische Bevölkerung immer spürbarer werden.

Kritik am russischen Präsidenten ist in den Kanälen der Militärblogger dennoch nicht zu finden. Vielmehr ist man sich mit Putin einig darüber, dass Russland Vergeltung üben müsse. "Bis an die polnische Grenze", schrieb etwa ein Blogger mit mehr als 500.000 Abonnenten.