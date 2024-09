Viele von Robinsons Kommentare waren sexueller und anstößiger Natur. Sie wurden zwischen 2008 und 2012 auf "Nude Africa" abgegeben, einer pornografischen Webseite mit Kommentarfunktion. Die Kommentare wurden unter dem Benutzernamen "minisoldr" abgegeben, einem Spitznamen, den Robinson häufig im Internet verwendete. Robinson gab laut CNN in seinem Profil bei "Nude Africa" seinen vollständigen Namen an sowie eine E-Mail-Adresse, die er jahrzehntelang auf zahlreichen Webseiten im Internet verwendete.

Vorliebe für Transgender-Pornografie trotz Hetze?

Robinsons öffentliches Auftreten steht dabei im Widerspruch zu seinen privaten Kommentaren. Während er sich öffentlich gegen Transgenderrechte ausspricht, gab er in dem Forum an, Transgender-Pornografie zu konsumieren. Robinson sagte im Februar 2024 bei einer Wahlkampfveranstaltung: "Wenn Sie ein Mann am Freitagabend sind und sich plötzlich am Samstag wie eine Frau fühlen und in die Damentoilette gehen wollen, werden Sie verhaftet."