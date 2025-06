Russland und Ukraine einigen sich – in einem Punkt

Aktualisiert am 02.06.2025 - 18:20 Uhr

Aktualisiert am 02.06.2025 - 18:20 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Die Ukraine und Russland haben sich bei einer neuen Runde von Friedensgesprächen in Istanbul auf mehrere humanitäre Schritte geeinigt. Bei den rund einstündigen Verhandlungen einigten sich beide Seiten auf einen weiteren Gefangenenaustausch, wie der ukrainische Verteidigungsminister und Delegationsleiter Rustem Umerow mitteilte.

Russland schlägt Waffenruhe zur Bergung von Leichen vor

Für die Bergung der Leichen soll es nach russischen Angaben eine temporäre Waffenruhe geben. Medinski zufolge schlug Moskau eine Feuerpause von zwei bis drei Tagen an bestimmten Frontabschnitten vor. Die konkreten Details sollen nun Fachleute beider Seiten ausarbeiten.

Die Gespräche in Istanbul waren die zweite direkte Begegnung zwischen den Delegationen seit Mai. Damals hatten sich beide Seiten auf einen Gefangenenaustausch von je 1.000 Kriegsgefangenen verständigt.

Ukraine übergibt Russland Liste verschleppter Kinder

Ein weiterer Punkt der Gespräche war das Schicksal verschleppter ukrainischer Kinder. Die ukrainische Delegation übergab der russischen Seite eine Liste mit 339 Minderjährigen, die nach ukrainischer Darstellung gewaltsam aus den besetzten Gebieten verschleppt wurden. Ziel sei es, diese Kinder im Rahmen eines Friedensprozesses in ihre Heimat zurückzuführen, so Umerow.

Nach früheren Angaben aus Kiew hatte Moskau mehr als 19.500 ukrainische Minderjährige aus den eroberten Gebieten "zwangsverschleppt". Mehr als 1.000 konnten dabei auch durch internationale Vermittlung in die Ukraine zurückkehren. Über 160 aus ukrainischer Sicht verschleppte Kinder fanden sich teils mit ihren gesetzlichen Vertretern in Deutschland wieder. 2023 hatte der Internationale Strafgerichtshof wegen des Vorwurfes der Verschleppung von ukrainischen Kindern Haftbefehle gegen den russischen Staatschef Wladimir Putin und die russische Kinderbeauftragte Maria Lwowa-Belowa ausgestellt.

Keine Fortschritte bei Waffenstillstand

In der Frage eines umfassenden Waffenstillstands blieben beide Seiten auf Distanz. Russland überreichte ein Memorandum mit Bedingungen für einen dauerhaften Frieden und einen Vorschlag für eine Feuerpause. "Der Plan ist ziemlich ausführlich", sagte Medinski in Istanbul. Der erste Teil beinhalte Moskaus Vorstellungen für die Erreichung eines dauerhaften Friedens. Der zweite Teil liste in verschiedenen Varianten Schritte zum Erreichen einer vollständigen Waffenruhe auf. Die Ukraine fordert ihrerseits eine bedingungslose Waffenruhe für 30 Tage.