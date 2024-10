Iranische Attentatspläne? Trump stellt ungewöhnliche Forderung für seinen Schutz auf Von t-online , wan 12.10.2024 - 02:55 Uhr Lesedauer: 2 Min. Donald Trump (Archivbild): Er soll offenbar besser geschützt werden. (Quelle: Octavio Jones/reuters) Kopiert News folgen

Das Wahlkampf-Team von Donald Trump hat offenbar nach Militärflugzeugen gefragt, um den ehemaligen Präsidenten zu schützen. Das wäre ein Novum.

Donald Trump will zu den verbleibenden Wahlkampfauftritten mit Militärflugzeugen einfliegen. E-Mails aus seinem Wahlkampfteam zufolge soll der ehemalige Präsident auch beantragt haben, dass es Überflugverbote an seiner Residenz in Mar-a-Lago und bei seinen Veranstaltungen gibt, berichtet die "Washington Post".

Der republikanische Abgeordnete Michael Waltz, ein Verbündeter Trumps, der im Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses sitzt und die Untersuchung des Butler-Attentats leitet, soll sich an den Geheimdienst mit der ungewöhnlichen Bitte gewandt haben. Er habe, so die Zeitung, um Militärflugzeuge oder zusätzlichen Schutz für Trumps Privatflugzeug gebeten.

Die Anfragen sollen in Zusammenhang mit Versuchen des Iran stehen, ein Attentat auf Trump zu verüben. Entsprechende Hinweise habe es seitens der US-Regierung gegeben. Demnach seien Trump-Berater besorgt, dass es Angriffe mit Drohnen oder Raketen geben könnte.

Secret Service war überlastet

In den E-Mails, die in den letzten zwei Wochen von der Wahlkampfmanagerin Susie Wiles an Ronald L. Rowe Jr., den Leiter des Secret Service, geschickt wurden, drückte sie nach Angaben der "Washington Post" ihren Unmut über den Secret Service aus. Sie schrieb, dass die Kampagne kürzlich eine öffentliche Veranstaltung in letzter Minute absagen musste, weil der Secret Service "zu wenig Personal" hatte – stattdessen wurde Trump nur in einen kleinen Raum mit Reportern gebracht. Die US-Behörde hatte angekündigt, dass es wegen der UN-Vollversammlung zu Personalproblemen kommen könne.

Der Secret Service ging nicht direkt auf die Forderungen ein. In einem Schreiben an das Team von Trump hieß es nach Angaben der Zeitung aber: "Das Verteidigungsministerium stellt regelmäßig Unterstützung für den Schutz des ehemaligen Präsidenten zur Verfügung, einschließlich der Beseitigung von Sprengstoffen, Hundestaffeln und Lufttransporte", sagte Guglielmi. Der Secret Service verhänge auch vorübergehende Flugbeschränkungen "über der Residenz des ehemaligen Präsidenten und wenn er reist", fügte er hinzu.

Biden scherzt über Anfrage aus dem Trump-Team

Präsident Joe Biden schien den verstärkten Sicherheitsmaßnahmen für den Wahlkampf am Freitag aufgeschlossen gegenüberzustehen und sagte Reportern, er habe dem Ministerium gesagt, es solle ihm alles geben, was er brauche. "Solange er nicht nach F-15s fragt", sagte Biden im Weißen Haus, meinte den Verweis auf Kampfjets aber offensichtlich als Scherz. Biden sagte, der republikanische Präsidentschaftskandidat sollte so behandelt werden, "als wäre er ein amtierender Präsident".

Ehemalige US-Beamte sagten dem Bericht nach, sie wüssten nicht, dass irgendein Präsidentschaftskandidat zuvor einen Militärjet zur Verfügung gestellt bekommen hat. Eine Person, die unter mehreren republikanischen Regierungen in leitender Funktion gedient hat, sagte, es wäre "außergewöhnlich", wenn der Geheimdienst einem solchen Antrag stattgeben würde.