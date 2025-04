Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Warum will Trump mit wirtschaftlichen Ideen zurück ins 19. Jahrhundert? Der Ökonom Rüdiger Bachmann erklärt, was hinter den schockierenden, neuen US-Zöllen steckt. Sie werden Deutschland, die Welt, aber vor allem Amerika ärmer machen.

Donald Trumps neue Zollpolitik sorgt für globale Verwerfungen. Schon seit seinem Amtsantritt im Januar treibt der 47. Präsident der Vereinigten Staaten seine protektionistische Agenda mit Nachdruck voran. Am Mittwoch hat er nun umfassende Importzölle von mindestens 10 Prozent auf alle Waren aus allen Ländern der Welt verkündet. In wenigen Tagen sollen sie in Kraft treten.

Hinzu kommen exorbitante Sonderzölle auf Produkte aus bestimmten Ländern, insbesondere China, die Europäische Union, aber auch Vietnam und andere Schwellenländer. Donald Trump leitet damit eine neue Ära der amerikanischen Handelspolitik ein – mit weitreichenden Folgen für Deutschland, Europa und die ganze Weltwirtschaft.

Im Gespräch mit t-online spricht der renommierte und in den USA lehrende Wirtschaftsprofessor Rüdiger Bachmann über die Hintergründe und Konsequenzen dieser radikalen wirtschaftspolitischen Wende.

Bastian Brauns berichtet aus Washington

t-online: Herr Bachmann, die Welt hat er geschockt, aber Donald Trump spricht von einem "Befreiungstag" für Amerika. Seine umfassenden, globalen Zölle beschreibt er als nationale Notwendigkeit. Ist das eine wirtschaftlich fundierte Strategie oder nur politisches Kalkül?

Rüdiger Bachmann: Weder noch. Das ist auch keine Verhandlungstaktik mehr, wie man das vielleicht bei Trumps erster Amtszeit denken konnte. Wir müssen uns davon lösen, den Trump von heute als den von damals zu betrachten. Trump ist in seiner zweiten Amtszeit ein völlig anderer Präsident mit einer ganz anderen Agenda.

Was hat ihn so verändert?

Es gibt eine vielleicht noch einigermaßen rationale Erklärung: Trump hat sich überzeugen lassen von Wirtschaftstheorien, die bis ins 16. und 17. Jahrhundert zurückreichen, dem sogenannten Merkantilismus. Dabei wird Freihandel wie ein Nullsummenspiel behandelt. Das heißt, es geht nur darum, Reichtum zwischen Ländern zu verteilen, aber nicht darum, den Kuchen für alle größer zu machen. Das widerspricht allem, was seit 200 Jahren ökonomischer Grundkonsens ist und durch Theorie und Empirie hundertfach bestätigt wurde.

Warum erscheint das ausgerechnet Trump so attraktiv?

Zum einen passt es in seine reaktionäre Agenda, die er auch gesellschaftspolitisch verfolgt. Trump ist ein großer Fan des Amerika des 19. Jahrhunderts, in dem diese noch älteren Wirtschaftstheorien fortwirkten. Zum anderen passt es zu seinem kleptokratischen Impuls. Mit solchen Zöllen kann er schön flexibel Klientel- und Günstlingswirtschaft betreiben.

Wie macht er das?

Es erinnert an die englischen Könige. Die liebten Zölle, weil sie damit am Parlament vorbei Staatseinnahmen generieren konnten. Was wir bei Trump sehen, ist eine Rückabwicklung des Gründungsmanifestos der USA – "No Taxation Without Representation" (Keine Besteuerung, ohne Vertretung). Trump schafft Staatseinnahmen am Parlament vorbei, die ihm eine gewisse Hofhaltung ermöglichen, während er gleichzeitig die Einkommensteuer senken kann. Er kann dann nach Gutdünken Ausnahmen für jene Länder, Produkte oder Unternehmen verteilen, die nach seiner Pfeife tanzen.

Trump begründet die Zölle mit einer nationalen Notlage. Auf diese Weise kann er den Kongress umgehen. Kann er das wirklich einfach so machen?

Er kann das so machen. In Amerika hat man manche Gesetze nie modernisiert, weil man immer dachte, niemand würde je so verrückt sein, die bestehenden Möglichkeiten wirklich auszunutzen. Aber auch wenn der Kongress etwas dagegen unternehmen könnte – die Republikaner sind aktuell so willfährig, dass nicht zu erwarten ist, dass sie einschreiten werden. Da müssen wir auf die Zwischenwahlen im Herbst 2026 warten.

Trump argumentiert, dass Handelsdefizite die USA ausbluten lassen und andere Länder Amerika "vergewaltigt" hätten. Mit den Zöllen will er nun die heimische Industrie wiederbeleben. Ist das ökonomisch haltbar?