Trump: "Lasst mich die Musik hören"

Der musikalische Part begann mit Trumps Aufforderung: "Lasst mich die Musik hören, bitte. Laut und deutlich." Ein weiterer Song war "Time To Say Goodbye (Con Te Partirò)" von Andrea Bocelli und Sarah Brightman – eigentlich auch eine passende Wahl für einen Abschiedsmoment. Trump blieb aber auf der Bühne. Danach folgten "It’s a Man’s World" von James Brown und Luciano Pavarotti sowie weitere Klassiker.

Der Journalist Aaron Rupar berichtete von dem Wahlkampfauftritt auf X und teilte Videos. Darunter auch eine weitere bizarre Szene: Während einer der medizinischen Notfälle wurde es kurz still im Saal und ein Trump-Anhänger nutzte den Moment, um eine obszöne Beleidigung in die Menge zu schreien: Joe and the ho gotta go!" (zu Deutsch: "Joe und seine Hure müssen gehen!").