Harris im Trump-Sender "Sie ist erledigt" Von t-online , cc Aktualisiert am 17.10.2024 - 04:10 Uhr Lesedauer: 3 Min. Kamala Harris bei einer Wahlkampfveranstaltung im US-Bundesstaat Pennsylvania. (Quelle: IMAGO/CNP / MediaPunch) Kopiert News folgen

Beim rechtsgerichteten Sender Fox News gab Kamala Harris zum ersten Mal ein Interview. Sofort wird klar, dass die Demokratin unter Druck steht. Die Reaktionen sind gemischt.

Schon bevor Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris das erste Mal ein Interview beim konservativen TV-Sender gegeben hatte, vermuteten Beobachter, dass der Schritt ein erhebliches Wagnis im engen Rennen um das Weiße Haus sein könnte. Sie sollten recht behalten. Denn in den 30 Minuten, in denen die 59-jährige Demokratin sich den Fragen von Fox News-Moderator Bret Baier stellte, geriet die Vizepräsidenten mehrfach in die Defensive. Gleich zu Beginn, als Bauer nach der Einwanderungspolitik fragte und Harris, die zu einer langatmigen Antwort ausholte, gleich mehrfach unterbrach.

Auch später in dem Gespräch stand Harris sichtlich unter Druck, als die Regie bei Fox News etwa Statements von ihr einblendete oder Wahlkampf-Spots von Donald Trump, in denen dieser die Demokratin der Lüge bezichtigt. Harris versuchte, die Attacken zu kontern, doch der aggressive Stil des Moderators und das ungewöhnliche Format der Sendung brachten sie sichtlich auf.

Genau darauf dürften die konservativen Programmmacher beim Sender von Rupert Murdoch gehofft haben. Fox News gilt als mediale Speerspitze der Trump-Kampagne, der Kanal beschäftigt einige der schärfsten Kritiker der demokratischen Partei in der US-Medienlandschaft. Und so verwundert es nicht, dass einige Reaktionen, die noch während des Interviews in sozialen Netzwerken auftauchten, Harris nicht besonders wohlgesonnen waren.

"Sie begeht gerade Selbstmord im TV"

"Es gibt keinen Weg, dass Kamala Harris das [die Wahl] noch gewinnt. Sie ist erledigt", schreibt etwa ein User namens Ben.

Carol M. Swain meint: "Kamala Harris begeht gerade Selbstmord im nationalen Fernsehen. Kein Schnitt der Welt kann dieses desaströse Interview noch retten." Ein Seitenhieb auf die Tatsache, dass vor einigen Tagen ein Interview mit Harris beim Sender CBS für Verwirrung gesorgt hatte, weil eine Antwort der Kandidatin nachträglich nur gekürzt ausgestrahlt worden war. Die Republikaner versuchten dies als Beleg dafür zu sehen, dass liberale Nachrichtensender in den USA angeblich das Publikum zu Harris Gunsten manipulieren wollten.

Wiederum andere Kommentare beschäftigen sich mit Harris vermeintlich ausweichenden Antworten auf die harten Fragen des Moderators. Sie zeigten sich unzufrieden damit, wie die Präsidentschaftskandidatin sich inhaltlich präsentierte.

Es gibt allerdings auch durchaus positive Reaktionen. So lobten einige Beobachter Harris' kämpferische Haltung und die Tatsache, dass sie sich überhaupt dem Interview in dem rechtsgerichteten Sender stellt. "Die Vizepräsidentin zieht das gerade beachtlich durch. Hartes Interview, aber gut für sie", meinte etwa der Bestsellerautor und Moderator Don Lemon.

