Durch die ganz harte Schule ging aber am Mittwochabend auch Kamala Harris nicht. In der Liga der Trump-freundlichen Fox-Moderatoren gilt Bret Baier nicht als die schrillste Stimme des Senders: Baier ist kein Scharfmacher wie Sean Hannity oder der mittlerweile geschasste Tucker Carlson, mit denen Harris sich wohl kaum zum Interview getroffen hätte. In konservativen Kreisen wurde die Wahl Baiers als Moderator darum auch sofort kritisiert. Viele hatten befürchtet, er könnte nicht kritisch genug im Umgang mit der Vizepräsidentin sein.

"Keine Fortsetzung"

Diesem Vorwurf schien Baier vor allem zu Beginn mit seinen häufigen Gegenfragen entgegenwirken zu wollen. Nach den Fragen zur Migration räumte der Moderator Harris allerdings mehr Redezeit ein: Den Vorwurf, unter der Biden-Regierung seien Steuergelder für die Geschlechtsanpassung von Häftlingen benutzt worden, konterte Harris damit, dass das auch unter der Trump-Regierung möglich war. Zudem gebe es weitaus wichtigere Themen, wie die Stärkung der Wirtschaft, so Harris. Sie versprach die Förderung junger Familien, mehr bezahlbaren Wohnraum und die Stärkung kleiner Unternehmen. Der Punkt war der 59-Jährigen so wichtig, dass sie ihre Ziele wenig später noch einmal wiederholte.

Trotzdem werde Trump in Wirtschaftsfragen mehr vertraut als Harris, warf Moderator Baier ein, ehe es erneut um die Frage ging, was Harris eigentlich politisch verändern würde, wenn sie als aktuelle Nummer zwei im Staat künftig die Nummer eins wäre? "Meine Präsidentschaft wird keine Fortsetzung der Präsidentschaft von Joe Biden sein", lautete ihre Antwort. Was das allerdings konkret bedeutet, ließ Harris offen: Sie sei eben eine andere Generation von Führungskräften oder habe nicht so lange wie Biden in der Hauptstadt Washington gewirkt, die gerade republikanische Wähler häufig als abgehoben und elitär wahrnehmen.