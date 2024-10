Ein Bundesgericht in Washington D.C. hat neue Details veröffentlicht, die im Kontext der Ermittlungen von Sonderermittler Jack Smith stehen. Der Staatsanwalt ermittelt die Rolle des früheren US-Präsidenten Donald Trump bei den Ereignissen am 6. Januar und dem Sturm auf das Kapitol. Die jetzt freigegebenen Materialien sind trotzdem größtenteils unkenntlich gemacht und beinhalten überwiegend bereits öffentlich bekannte Informationen.

Trump machte es sich vor dem Fernseher gemütlich

Das Transkript eines Verhörs von einem Trump-Assistenten im White House offenbart außerdem, dass sich Trump am 6. Januar offenbar vorwiegend dafür interessierte, weshalb die Übertragung seiner Rede an der National Mall vor seinen Anhängern im Fernsehen unterbrochen wurde. Der Assistent wies ihn nach eigenen Aussagen darauf hin, dass das an dem vor sich gehenden Aufstand am Kapitol liegen würde. Dann habe er für Trump erst einmal eine Cola light geholt, während der Präsident es sich gemütlich vor dem Fernseher machte.