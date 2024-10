Eine russische Bloggergruppe soll versuchen, die Wahlen in den USA zu beeinflussen. Das US-Außenministerium bittet um Hinweise – und will viel Geld dafür bezahlen.

Das amerikanische Außenministerium jagt eine der bekanntesten russischen Bloggergruppe – wegen Einflussnahme auf die US-Wahlen. Es setzt eine Belohnung von bis zu 10 Millionen Dollar für Informationen aus, "die zur Identifizierung oder zum Auffinden einer ausländischen Person, einschließlich einer ausländischen Organisation, führen, die wissentlich eine Einmischung in US-Wahlen vorgenommen hat oder vornimmt". Eingeschlossen sind auch Informationen, die eine Einmischung in ausländische Wahlen verhindern können.

Mehrere Kanäle in sozialen Medien betrieben

Die Rybar-Gruppe, die zunächst nur über den Krieg in der Ukraine aus russischer Sicht berichtete, soll aber auch hinter Aktivitäten in den USA stecken. So betrieb sie die Kanäle "#HoldTheLine" und "#StandWithTexas", heißt es in der Mitteilung des US-Außenministeriums. Auf der Plattform X habe die Gruppe den Kanal "TexasvsUSA" betrieben. Darin ging es vor allem um illegale Einwanderer. "Durch TexasvsUSA hat Rybar versucht, Zwietracht zu säen, die soziale Spaltung zu fördern, parteipolitische und rassistische Zwietracht zu schüren und Hass und Gewalt in den Vereinigten Staaten zu fördern", so das Ministerium.