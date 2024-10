US-Präsident Joe Biden hat mit einer Äußerung über die Anhänger des republikanischen Präsidentschaftsbewerbers eine Kontroverse ausgelöst. In einem kürzlich veröffentlichten Video scheint Biden die Wähler von Donald Trump als "Müll" bezeichnet zu haben. Der Ausschnitt, der in den sozialen Medien verbreitet wurde, sorgte für scharfe Kritik aus konservativen Kreisen und veranlasste das Weiße Haus zu einer Klarstellung.

Weißes Haus betreibt Schadensbegrenzung

Das Weiße Haus sah sich offenbar gezwungen, Stellung zu beziehen. Biden habe sich mit seiner Äußerung auf die "hasserfüllte Rhetorik" bei der Trump-Veranstaltung bezogen und nicht auf die Trump-Anhänger als Gruppe, hieß es. Der Sprecher des Weißen Hauses, Andrew Bates, erklärte per E-Mail an das US-Magazin "Newsweek", dass Biden "die hasserfüllten Äußerungen im Madison Square Garden als Müll" bezeichnet habe.

Diesen Ausdruck hatte die demokratische Kandidatin während des US-Präsidentschaftswahlkampfs 2016 verwendet. In einer Rede am 9. September 2016 bei einer Spendenveranstaltung beschrieb sie "die Hälfte" der Unterstützer ihres Gegners Trump als "rassistisch, sexistisch, homophob, fremdenfeindlich und islamfeindlich".

Kamala Harris verspricht Einigkeit

Auch für die jetzige demokratische Bewerberin Kamala Harris dürfte der Biden-Schnitzer ungelegen kommen. So hat sie erst bei ihrem jüngsten Wahlkampfauftritt am Dienstag in Washington beschworen, dass sie die Spaltung in den Vereinigten Staaten überwinden wolle.