Kurz vor der US-Wahl beleidigt ein Comedian bei einer Trump-Veranstaltung wichtige Wählergruppen. Republikaner suchen die Distanz – und das Harris-Team nutzt die Gelegenheit.

Donald Trump sind politische Skandale nicht fremd. Im Gegenteil: Der Ex-Präsident hat seine Karriere ein Stück weit auf der Wahrnehmung aufgebaut, dass er etablierte Regeln biegen und brechen kann wie kaum ein Zweiter. Doch Trumps jüngster Auftritt in New York – und insbesondere die Aussagen eines Gastes – könnten ihn jetzt wichtige Wähler in einem umkämpften Staat kosten.

Was war passiert? Während einer Veranstaltung Trumps im legendären Madison Square Garden in New York City sprach eine ganze Reihe von Rednern vor dem Star des Abends, Trump selbst. Unter ihnen: Tony Hinchcliffe, der sich selbst auf der Plattform X als "Comedian in Texas" vorstellt. Der 40-Jährige beleidigte während seines Auftritts in New York eine Reihe von Wählergruppen – unter anderem spielte er auf das antisemitische Klischee vom geldgierigen Juden an. In der Arena voller Trump-Fans gab es dafür begeisterten Applaus.

Doch es ist nicht dieser Teil von Hinchcliffes Auftritt, der eine Welle der Empörung auslöste: Denn der selbst ernannte Comedian griff auch Latinos im Generellen und Puertoricaner im Speziellen an – für den Kampf ums Weiße Haus eine zentrale Wählergruppe. Puerto Rico sei eine "schwimmende Insel voller Müll", ätzte er von der Bühne. Die Insel in der Karibik, die zwar zu den USA gehört, hat nicht dieselben Rechte wie andere Staaten. Beispielsweise stellt Puerto Rico keine eigenen Senatoren und kann auch nicht für einen US-Präsidenten stimmen.

Comedian spekuliert über sexuelle Vorlieben

Latinos an sich würden es "lieben, Babys zu machen", so Hinchcliffe – bevor er sich in Spekulationen über die sexuellen Vorlieben von Lateinamerikanern erging: "Sie kommen einfach rein, wie sie es unserem Land auch antun." Der erste Teil der Aussage kann im Englischen auch eine sexuelle Bedeutung haben.

Rassistische Angriffe auf Latinos auf einer der größten Trump-Veranstaltungen des Jahres wenige Tage vor der Wahl – das könnte selbst für den skandalerprobten Ex-Präsidenten ein handfestes Problem werden. Denn sowohl Harris als auch Trump werben besonders um die Stimmen der Lateinamerikaner, speziell in dem umkämpften Bundesstaat Pennsylvania.

Pennsylvania ist einer der größten und damit wichtigsten umkämpften Staaten im amerikanischen Wahlsystem. Fast neun Millionen Menschen können dieses Jahr in Pennsylvania ihre Stimme abgeben. 580.000 davon haben Wurzeln in Lateinamerika, mehr als die Hälfte davon in Puerto Rico. 2020 gewann Joe Biden den Staat mit einem relativ knappen Vorsprung von 81.000 Stimmen.

Harris stellt Plan für Puerto Rico vor

Latinos hatten zuletzt eine unterdurchschnittliche Wahlbeteiligung: Während rund drei Viertel der Wähler in Pennsylvania 2020 zur Wahl gingen, beteiligte sich nur jeder zweite Wähler mit Wurzeln in Lateinamerika. Sollte es Kamala Harris gelingen, diese Wählergruppe für sich zu gewinnen, hat sie eine echte Chance, auch den Bundesstaat für sich zu entscheiden.

Beide Parteien wissen um die Bedeutung der lateinamerikanischen Wähler. Während Trump in New York sprach, trat Harris in Philadelphia auf, der größten Stadt Pennsylvanias, in einem puerto-ricanischen Restaurant. 140.000 Puertoricaner leben allein in der Millionenstadt. Und während Hinchcliffe Puerto Rico vor jubelnden Trump-Fans als "schwimmende Insel voller Müll" bezeichnete, stellte Harris Pläne vor, die das Wirtschaftswachstum Puerto Ricos ankurbeln sollen. Unterstützung bekam Harris dabei von prominenten Figuren puerto-ricanischer Abstammung wie Popstar Jennifer Lopez.