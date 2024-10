Joe Bidens jüngster Fehltritt versetzt die Demokratische Partei in Panik. Zurecht, denn Wählerbeschimpfung ging schon einmal schief. Auch wenn der US-Präsident es anders gemeint haben sollte, muss er sich endlich komplett aus dem Wahlkampf heraushalten.

Bastian Brauns berichtet aus Washington

Wer noch einen letzten Beweis benötigt hat, um zu erkennen, dass Joe Biden in diesem Präsidentschaftswahlkampf nichts mehr verloren hat, der hat ihn nun eindeutig bekommen. Es ist richtig, dass der noch amtierende US-Präsident nicht mehr der Kandidat der Demokraten ist. Er sollte aber jetzt auch endlich schweigen und sich in keiner Weise mehr im aktuellen Wahlkampf äußern. Und dieser geht bekanntlich nur noch wenige Tage.

Umso schwerer wiegt das aktuelle Kommunikationsdesaster, welches Joe Biden zu verantworten hat und das Kamala Harris schwer schaden könnte in einem extrem knappen Wahlkampf, der keine Fehler verzeiht.

Noch während Kamala Harris am Dienstag versuchte, mit einer präsidialen Rede vor rund 80.000 Zuschauern vor dem Weißen Haus, die entscheidenden unentschiedenen Wählerinnen und Wähler von sich zu überzeugen, sabotierte ausgerechnet der US-Präsident diesen Plan.

In einem Videoanruf wollte Joe Biden eigentlich auf die rassistischen Ausfälle bei Trumps Wahlkampfveranstaltung im Madison Square Garden von New York eingehen. Dort hatte der eingeladene Komiker Tony Hinchcliffe Puerto Rico als Insel aus schwimmendem Abfall bezeichnet. Für Trump wurde das zu einem echten Problem, weil Puerto-Ricaner und Latinos sich nicht nur in Pennsylvania, sondern im ganzen Land seither massiv empören.

Biden zerstört den wichtigsten Moment von Kamala Harris

Doch diesen Vorteil für die Demokraten hat Joe Biden jetzt verspielt. Denn angesprochen auf diesen Vorfall sagte er in dem besagten Video-Anruf für alle hörbar: "Den einzigen Müll, den ich schwimmen sehe, sind Trumps Unterstützer." Zumindest haben das insbesondere die Republikaner so verstanden und schlachteten die Szene aus, noch während Kamala Harris am Weißen Haus sprach.

Die Abschrift der Videokonferenz, bereitgestellt vom Weißen Haus, liefert zwar Hinweise darauf, dass Joe Biden eigentlich sagen wollte, dass Trumps Unterstützer, also der einzelne Komiker auf der Bühne in New York gemeint war. Aber auf diesen in den USA nun ausgebrochenen Streit, ob Biden nun die Mehrzahl und damit letztlich die Hälfte der Amerikaner gemeint hat, oder ob er wirklich nur diesen einzelnen Akteur meinte, kommt es gar nicht mehr an.

Was in diesem Wahlkampf zählt, ist, was der Mehrheit der Menschen ankommt. Und die Art und Weise, wie sich Joe Biden geäußert hat, lässt zulasten der Demokraten eben beide Lesarten, genauer gesagt beide Hörarten zu. Da hilft es auch nicht, dass nach den zahlreichen sprachlichen Aussetzern in Joe Bidens politischen und auch sehr verdienstvollen Leben sein Stottern als Entschuldigung herangezogen werden kann. Es ist auch unerheblich, ob man Joe Biden am liebsten in der Folge der rassistischen Ausfälle zustimmen möchte.

Die Intention wird zur Nebensache

Die Wirkung ist jetzt ein Riesenproblem für Kamala Harris. Denn sie kämpft um jede Stimme, besonders um die von den Unentschiedenen. Das eigene Lager muss jetzt nicht mehr überzeugt werden. Wie schlecht die Biden-Aktion gelaufen ist, lässt sich schon daran ablesen, dass der US-Präsident noch am Abend eine Klarstellung veröffentlicht hatte. Und auch daran, dass sich Kamala Harris und viele andere Demokraten wie der Gouverneur von Pennsylvania ,Josh Shapiro, dazu genötigt fühlten, sich klar zu distanzieren. Die immer gleiche und verhängnisvolle, weil extrem defensive Botschaft: "Nein, bitte, bitte glaubt uns, wir finden nicht, dass die Hälfte der Amerikaner Müll ist!"

Ein ähnliches Problem hatte schon die damalige Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton in ihrem Wahlkampf gegen Donald Trump im Jahr 2016. Damals sprach sie von Trumps Anhängern als "Basket of deplorables", also in etwa "von einem Haufen voller jämmerlicher Gestalten". Ein Teil ihrer Wahlniederlage wird bis heute insbesondere auf diese kollektive Wählerbeschimpfung zurückgeführt.

Für die Demokraten ist der Vorfall bis heute ein Trauma. Und Joe Biden sorgt nun für eine Retraumatisierung. In den Medien und erst recht in den sozialen Medien ist "garbage" seit vielen Stunden der neue Trendbegriff. Jetzt aber nicht mehr bezogen auf den rassistischen Witz eines Republikaners, sondern als Problem für Kamala Harris und die Demokraten.